Экс-депутат Рады Журавко рассказал о главных неудачах Зеленского на посту президента

В беседе с корреспондентом ФАН бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал, за какие «заслуги» президент Украины Владимир Зеленский возглавил антирейтинг, сместив экс-главу государства Петра Порошенко на второе место. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.

«73% украинцев проголосовало за мир в Донбассе и на Украине и за то, чтобы договориться. Большая часть населения считает, что страна идет не в том направлении. Он [Владимир Зеленский] негатив нанес тем, что собрал вокруг себя безграмотных людей, которые завалили международные отношения практически везде», — рассказал собеседник агентства.

Алексей Журавко добавил, что Зеленский, вслед за экс-президентом Петром Порошенко, продолжил разрушать взаимоотношения с Россией и совместную кооперацию, из-за чего многие люди потеряли рабочие места.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Экс-депутат Рады также отметил, что Украина, даже несмотря на высокую смертность от COVID-19, отказалась от российской вакцины, которая, по его мнению, является самой эффективной.

«Зеленский обещал, что Украина создаст свою вакцину, а в конечном итоге — нет ни вакцины, ни денег, которые были выделены. Он продолжил заигрывать с нацистами, исполнять их “хотелки”, стал глумиться над историей, памятью великого народа-победителя. В земельной реформе тоже провал: обещал землю народу, а фактически сам же ее украл и продал за рубеж», — подчеркнул политик.

Высокие цены на коммунальные услуги, подорожание продуктов питания, неумение управлять хозяйственным процессом, офшорный скандал, хищение денег, неоплата налогов — все это и помогло Владимиру Зеленскому возглавить антирейтинг, уверен Алексей Журавко.

«В кабмине Украины, кого бы он ни поставил, все замешаны в коррупции. В стране наблюдается хаос, наркомания и бандитизм. В чем-то Зеленский будет хуже Порошенко, хотя один военный преступник и другой военный преступник. В стране падает рождаемость, повышается смертность, люди уезжают», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее исключенный из фракции «Слуга народа» Гео Лерос во время выступления в Верховной раде показал неприличный жест президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку. Украинский лидер вместе с Ермаком посетили Раду для предоставления кандидата на пост министра обороны.