Инаугурация переизбранного президента Узбекистана Мирзиеева состоится 6 ноября

Ташкент, 4 ноября. Переизбранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев вновь вступит в должность главы государства 6 ноября, сообщили осведомленные источники.

По информации журналистов ТАСС, на торжественной церемонии инаугурации будут присутствовать представители обеих палат республиканского парламента, правительства и дипломатического корпуса.

«Инаугурация Шавката Мирзиеева, который, набрав 80,12% голосов, победил на прошедших 24 октября очередных выборах президента Узбекистана, пройдет в субботу», — сообщил информатор.

Мероприятие будет проходить в новом здании Сената Узбекистана. В прошлый раз инаугурация состоялась в здании Законодательной палаты.

Как стало известно ранее, президент РФ Владимир Путин тепло поздравил Мирзиеева с победой на выборах в Узбекистане. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.