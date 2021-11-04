Инаугурация переизбранного президента Узбекистана Мирзиеева состоится 6 ноября

Ташкент, 4 ноября. Переизбранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев вновь вступит в должность главы государства 6 ноября, сообщили осведомленные источники.
По информации журналистов ТАСС, на торжественной церемонии инаугурации будут присутствовать представители обеих палат республиканского парламента, правительства и дипломатического корпуса.
«Инаугурация Шавката Мирзиеева, который, набрав 80,12% голосов, победил на прошедших 24 октября очередных выборах президента Узбекистана, пройдет в субботу», — сообщил информатор.
Мероприятие будет проходить в новом здании Сената Узбекистана. В прошлый раз инаугурация состоялась в здании Законодательной палаты.
Как стало известно ранее, президент РФ Владимир Путин тепло поздравил Мирзиеева с победой на выборах в Узбекистане. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.