В Саудовской Аравии создадут крупный агрокомплекс по выращиванию кофе

Руководство Саудовской Аравии подписало инвестиционный контракт на создание в королевстве первого «кофейного города». Соответствующий договор, рассчитанный на 15 лет, был заключен с Сельскохозяйственным кооперативным обществом в Балджураши.

Investment contract signed for the first ‘coffee city’ in Saudi Arabia https://t.co/0cd5cHC4V2 pic.twitter.com/69ec5NZNRk — Arab News (@arabnews) November 4, 2021

Соглашение предусматривает выращивание 300 тыс. саженцев кофе сорта арабика и гранатовых деревьев на участке площадью 1,7 млн квадратных метров в деревне Машука в провинции Аль-Бахах.

Global Look Press / Ulrich Doering/imageBROKER.com

Там планируют создать масштабный комплекс, включающий типовую ферму, питомник для выращивания саженцев и промышленный район, где будут расположены различные мастерские, склады, бизнес-центры, учебные помещения, жилье для сотрудников и мечеть.

В Министерстве окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии сообщили, что новая инициатива направлена на достижение устойчивости в производстве продуктов и культур, поощрение инвестиций, создание новых рабочих мест и повышение роли кооперативных обществ в королевстве.

Эр-Рияд рассматривает кофе сорта арабика в качестве одного из стратегических продуктов фермерской отрасли. Регион Аль-Бахах, наряду с провинциями Джазан и Асир, является крупным центром выращивания кофейных деревьев.

Investment Contract for #Saudi Arabia’s First Coffee-Growing City Signed https://t.co/3Gdsylcr6l — Asharq Al-Awsat English (@aawsat_eng) November 4, 2021

Власти уделяют все больше внимания развитию сельского хозяйства на фоне реализации государственного плана Vision 2030, одним из важных направлений которого являются диверсификация экономики и снижение зависимости от экспорта нефти.

Тем не менее торговля черным золотом традиционно обеспечивала около 80% внешних доходов страны, не меньше 75% поступлений в бюджет и почти половину ВВП государства. По итогам третьего квартала текущего 2021 года государственная добывающая компания Saudi Aramco отчиталась о двукратном повышении прибыли. По этому показателю она смогла обойти даже таких гигантов, как Google и Apple.

Федеральное агентство новостей /

В то же время ненефтяные отрасли промышленности обеспечивают рост валового внутреннего продукта менее чем на 5%. При таком раскладе вырваться из зависимости от экспорта углеводородов будет весьма трудно. Но, несмотря на это, Эр-Рияд продолжает работать сразу по многим направлениям: он идет путем инноваций, культурных экспериментов, освоения непривычных пространств и областей, а в случае с новым «кофейным городом» развивает традиционные для страны отрасли.