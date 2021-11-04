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Китай нашел около 4 млрд тонн сланцевой нефти

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 14:31
Экономика
Китай нашел около 4 млрд тонн сланцевой нефти
flickr.com  /  WildEarth Guardians

Пекин, 4 ноября. Залежи сланцевого черного золота нашли на территории Китая. Об этом сообщается на официальном сайте проекта «Россия-Китай: Главное».

Месторождения сланцевой нефти удалось найти в Шэнли в провинции Шаньдун, которая находится на востоке государства. Оцениваемые запасы энергоносителя достигают 4 млрд тонн.

Предполагается, что нефтедобыча стартует на залежах в самом скором времени, после чего выйдет на уровень в миллион тонн ежегодно к 2025 году. Заниматься добычей сырья будет китайская интегрированная энергетическая и химическая компания Sinopec.

Китайская Народная Республика активизировала разведывательные работы по части нахождения и добычи сланцевой нефти еще в 2019 году. С точки зрения экспертов, стратегия поможет снизить зависимость Пекина от ввоза топлива из-за рубежа. Сейчас страна активно импортирует сырье, которое покрывает до 70% внутреннего потребления.

До этого в Sinopec заявляли о нахождении залежей на 1,3 млрд тонн сланцевой нефти в месторождении Дацин на территории провинции Хэйлунцзян. Другая крупная нефтяная организация, CNPC, обнаружила миллиардные запасы на месторождении Ордос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

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