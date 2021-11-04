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Актер Воробьев рассказал, как относится к признанию его угрозой нацбезопасности Украины
Политика
Актер Воробьев рассказал, как относится к признанию его угрозой нацбезопасности Украины
vk.com  /  Сергей Воробьев

Абсолютно невменяемым считает российский актер, каскадер Сергей Воробьев решение Министерства культуры Украины признать его и других культурных деятелей России угрозой национальной безопасности соседней страны. Актер рассказал с ФАН, что считает причиной такого шага Киева.

«Причина одна — политическая. Эта ситуация между двумя странами. И участие мое в каких-то патриотических, пророссийских проектах, в которых, я считаю, работать — большая честь. Я патриот своей страны, своей Родины, я ее очень люблю. Можно сказать, она моя мама, моей семьи, моих родителей. Но Украину, если честно, я люблю не меньше, и украинский народ нам — близкий, родной», — говорит собеседник ФАН.

С большой печалью Сергей Воробьев отнесся к решению украинских властей. По его словам, раньше у него была хоть какая-то возможность появляться в этой стране, общаться с людьми и говорить о происходящем, о том, к чему стоит вместе стремиться.

«Сейчас я снимался на Украине. Проект длился три с половиной месяца. Я ездил туда-сюда: то в Питер, то обратно — на Украину. Меня много там расспрашивали. Там переживают за то, что происходит между странами. Можно сказать, это моя миссия была, чтобы люди о нас плохо не думали. Но, к сожалению, мои возможности теперь ограничены решением украинских правительственных чиновников. Я считаю это решение абсолютно невменяемым», — сетует актер.

По мнению Сергея Воробьева, вместо того чтобы как-то настраивать нормальные между государствами взаимоотношения, их наоборот — ломают.

Черный список Украины впервые появился летом 2015 года. В него вошли артисты Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Юлия Чичерина и другие. Теперь в этом перечне 258 фамилий. Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины по ошибке внесло в список лиц, «создающих угрозу нацбезопасности», актера Валентина Томусяка.

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Все новости / Политика / Актер Воробьев рассказал, как относится к признанию его угрозой нацбезопасности Украины
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