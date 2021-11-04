Пакистан и Узбекистан создали совместную комиссию по безопасности

Международный валютный фонд (МВФ) задерживает выделение Пакистану транша в размере 1 миллиарда долларов США; премьер-министр Имран Хан объявил о «крупнейшем в истории страны» пакете субсидий для населения; Исламабад освобождает из тюрем более 2000 активистов запрещенного движения «Терхик-и Лаббайк Пакистан»; Пакистан упразднил визовый сбор для граждан Афганистана; экспорт из Пакистана в октябре вырос на 17,5% — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

США используют МВФ для давления на Пакистан

Международный валютный фонд (МВФ) задерживает выделение Пакистану транша в размере 1 миллиарда долларов США в рамках Расширенного механизма финансирования до тех пор, пока Исламабад не переведет государственные средства на сумму 17 миллиардов долларов на единый казначейский счет.

Проблема с денежной помощью имеет резкую геополитическую окраску. Соединенные Штаты, которые в настоящее время выступают крупнейшим донором МВФ, приложили руку к этим требованиям, используя денежно-кредитную политику в качестве инструмента, чтобы вынудить испытывающий нехватку наличности Исламабад согласиться на контртеррористические операции администрации Джо Байдена в Афганистане.

Пакистан и МВФ зашли в тупик из-за условий возобновления финансирования в размере 6 миллиардов долларов, в том числе из-за требований МВФ к премьер-министру Имрану Хану предоставить полную автономию Государственному банку Пакистана. Исламабад срочно нуждается в поддержке МВФ, чтобы укрепить уверенность своих стремительно рушащихся фондовых и валютных рынков.

Пакистанские власти надеялись на быструю перезагрузку отношений с США при Байдене, но ситуацию сильно испортила убежденность Америки в том, что их азиатский союзник тайно поддерживал мятеж боевиков «Талибана»1 (запрещено в РФ) против войск США и НАТО. Вызывает раздражение Вашингтона и тот факт, что Исламабад слишком сблизился с Китаем благодаря Китайско-Пакистанскому экономическому коридору (КПЭК).

US dangles IMF aid for military rights in Pakistan - Asia Times https://t.co/49tDG3UOce — Khawaja Khalid Farooq (@Kkf50) November 3, 2021

На прошлой неделе в отчете CNN сообщалось, что чиновники администрации Байдена провели брифинг с законодателями Конгресса США, на котором они заявили, что близки к соглашению с Пакистаном об использовании его воздушного пространства и потенциально военных объектов для проведения операций против экстремистских группировок в Афганистане. Пакистанские официальные лица опровергли сообщение CNN.

«Программа Расширенного механизма финансирования МВФ стала огромным рычагом воздействия для администрации США, и в результате фонд затягивает решение, чтобы заставить Имрана Хана прислушаться к Вашингтону», — считает Шахид Раза, аналитик по вопросам безопасности из Исламабада.

В отчете Всемирного банка, опубликованном в пятницу (29 октября), предсказывалось, что экономика Пакистана столкнется с серьезными проблемами, если соглашение о кредитной программе МВФ будет снова отложено. Экономические реформы в стране могут быть сорваны по различным причинам, включая рост политических потрясений в балансирующем на грани голода Афганистане.

Премьер-министр объявил о пакете субсидий для смягчения влияния инфляции

Премьер-министр Имран Хан объявил о «крупнейшем в истории страны» пакете субсидий на сумму 120 миллиардов рупий, предусматривающем 30-процентную скидку на топленое масло, муку и бобовые. Его задача — поддержать 130 миллионов человек в борьбе с последствиями инфляции. В рамках этой программы гражданам будут выданы беспроцентные кредиты на сумму до 500 000 рупий для открытия бизнеса; аналогичная сумма будет предоставлена фермерам.

PM Imran Khan announced Pakistan's biggest ever #subsidy package.



53% of the country’s total population, would avail a 30% discount on ghee, flour & pulses.



For further details ???? https://t.co/DsW9T8miN5 pic.twitter.com/k91WxZe9NR — PakPositive (@PakPositiveNews) November 4, 2021

Специальный помощник премьер-министра по борьбе с нищетой Сания Ништар сказал:

«Национальный банк Пакистана разработал кампанию целевого распределения субсидий. Система оцифрует части розничного сектора, и для принятия решений будут использоваться данные в реальном времени. Применение цифровой платформы поможет нам отслеживать использование субсидий каждым бенефициаром на уровне продукта и географии, что обеспечит столь необходимую прозрачность процесса. Этот процесс поможет сделать бенефициаров и владельцев магазинов более компетентными в области цифровых технологий. Участвующие владельцы магазинов должны будут открыть банковские счета, что расширит доступ к финансовым услугам, а расчетные платежи увеличат масштабы безналичных транзакций».

Правительство разрешит запрещенной «Техрик-и Лаббайк Пакистан» участвовать в выборах

Правительство Пакистана освободило более 1000 задержанных активистов запрещенной группировки «Техрик-и Лаббайк Пакистан». Еще 1000 заключенных ожидают своего освобождения в ближайшие дни. Их имена будут исключены из списка подозреваемых в терроризме. Кроме того, активисты «Техрик-и Лаббайк Пакистан» получили право участвовать в выборах — таков итог нескольких недель ожесточенных столкновений между полицией и исламистской организацией.

Семь полицейских были убиты и еще сотни получили ранения в стычках с тысячами демонстрантов из группировки, маршировавших по шоссе из Лахора в Исламабад. В свою очередь «Техрик-и Лаббайк Пакистан» обещал избегать политики насилия и отозвать свое требование о высылке из страны посла Франции.

Tehreek-e-Labbaik Pakistan entering Gujranwala (video sent to me by Pakistani journalist). Unless the Pakistan Army diffuses the situation, Imran Khan has a live bomb on his hands.



When @ImranKhanPTI defied Gen Bajwa, TLP woke up again. Coincidence or conspiracy? pic.twitter.com/7UFVHjgCTY — Major Gaurav Arya (Retd) (@majorgauravarya) October 30, 2021

Группа, которая вывела на улицы Пакистана тысячи своих сторонников, была основана в 2015 году в результате кампании протеста с требованием освободить охранника, убившего бывшего губернатора Пенджаба в 2011 году. Он призывал реформировать закон о богохульстве, которое предусматривает высшую меру наказания для осужденных.

Следующие общенациональные выборы запланированы на 2023 год, и, получив карт-бланш на участие в них, вместе с освобождением двух тысяч особо активных членов группировки, «Техрик-и Лаббайк Пакистан» становится серьезным кандидатом на роль лидера предвыборной гонки. Если они смогут победить, то войдут в историю как ультраисламистская партия, добившаяся власти демократическим путем. Но даже и без выигрыша на выборах последствия официального участия организации в политической жизни Пакистана будут плачевными.

Пакистан открыл границу с Афганистаном

Сухопутный пограничный переход Чаман — Спин-Болдак, главный пункт пересечения границы между Пакистаном и Афганистаном, возобновил работу после месячного перерыва. Ранее члены «Талибана» остановили работу погранпункта, заявив, что торговцы и пассажиры «сталкиваются с трудностями».

Pakistan reopens Chaman border crossing to Afghanistan https://t.co/apIK8Anngz — Rupert Stone (@RupertStone83) November 3, 2021

Тогда Исламабад отклонил требование новой власти в Кабуле разрешить афганцам въезжать в Пакистан только на основании их местных удостоверений личности. С 5 октября проезд между двумя сторонами оставался закрытым, что привело к тяжелым потерям для афганской торговли, особенно экспорта ценных афганских гранатов.

Сейчас Пакистан отменил сборы за оформление виз для граждан Афганистана.

Пакистан и Узбекистан создают совместную комиссию по безопасности

Пакистан и Узбекистан подписали протокол о создании совместной комиссии по безопасности, после чего состоялось первое заседание этого органа. К церемонии присоединились генерал-лейтенант Виктор Махмудов, секретарь Совета безопасности Узбекистана, и советник по национальной безопасности Моид Юсуф.

Документ охватывает широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, и создает механизм координации между правительствами.

В ходе первого заседания стороны обсудили различные аспекты недавно созданной двусторонней комиссии и пути дальнейшего повышения эффективности и взаимовыгодности ее работы. Также обсуждалась ситуация в Афганистане и необходимость дальнейшего конструктивного взаимодействия.

Pleasure to announce that Pakistan & Uzbekistan today signed a historic Protocol on Joint Security Commission, followed by the inaugural session of the Commission. This will help strengthen coordination on security and regional connectivity between our two brotherly countries. pic.twitter.com/SWnyQHoOZd — Moeed W. Yusuf (@YusufMoeed) November 2, 2021

PEW не видит шансов на снижение цен на нефть и газ в ближайшие несколько лет

Президент Pakistan Economy Watch (PEW) Муртаза Могол заявил, что в ближайшие несколько лет нет никаких шансов на снижение цен на нефть и газ на мировом рынке, что может вызвать глобальную рецессию. Он подчеркнул, что правительству необходимо устранить препятствия в импорте газа из Ирана и Центральной Азии, а иначе пострадают и простые пакистанцы, и экономика страны.

Во время пандемии ведущие эксперты предполагали, что спрос на нефть и газ никогда не достигнет уровней, предшествовавших этому. Это оказалось неверным, и теперь растущий спрос создал серьезные проблемы для стран — импортеров нефти.

Президент PEW отметил, что нефтяные компании испытывают давление из-за цели по улучшению состояния окружающей среды, но сокращают выбросы, поэтому эти компании сократили инвестиции в энергетический сектор, которые в прошлом году упали до пятнадцатилетнего минимума в 350 миллиардов долларов. В последнем отчете ОПЕК говорится, что нефтяному сектору требуются инвестиции почти в 12 триллионов долларов до 2045 года. В то же время Банк Америки предсказал, что стоимость нефти может подскочить до 100 долларов за баррель к сентябрю 2022 года или даже раньше.

PEW sees no chances of oil, gas prices reduction https://t.co/kXZjCwonqR — The Frontier Post (@TheFrontierPost) October 31, 2021

Могол предупредил, что в стране может возникнуть нехватка продовольствия, можно ожидать закрытия заводов, а цены на продукты питания поднимутся еще выше не только из-за валютного краха, но и в результате глобального роста цен на энергоносители.

Экспорт в октябре вырос на 17,5%

Экспорт из Пакистана в октябре вырос на 17,5% в годовом исчислении, увеличившись до 2,471 миллиарда долларов по сравнению с 2,104 млрд долларов в октябре 2020 года.

«Это самый высокий показатель за любой октябрь в нашей истории», — сказано в заявлении министерства торговли. При этом целевое значение на октябрь 2021 года составило 2,6 миллиарда долларов.

За период с июля по октябрь 2021 года национальный экспорт вырос на 25% до 9,468 миллиарда долларов по сравнению с 7,576 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. Целевой показатель министерства на июль-октябрь 2021 года составлял 9,6 миллиарда долларов.

Между тем, в период с июля по октябрь 2021 года, импорт вырос на 64% до 24,99 миллиарда долларов по сравнению с 15,19 миллиарда долларов за аналогичный период 2020 года.

Pakistan’s #exports posted a 17.5% growth in October, rising to $2.471 billion as compared to $2.104 billion in Oct 2020, highest-ever export figure in any October in Pakistan's history.



For further details ???? https://t.co/60UJtd8M7v pic.twitter.com/xqnW2OzKtO — PakPositive (@PakPositiveNews) November 4, 2021

«Около 40% этого прироста обусловлено инвестициями (капитальные товары, сырье и промежуточные продукты), что указывает на расширение производства и повышение активности в промышленности», — указано в сообщении министерства.

Остальные 60 процентов импорта составляют нефть, уголь и газ (34%); вакцины (11%); продукты питания (8%); потребительские товары (2%) и другое (5%).

«Большая часть товаров носит неэластичный характер», — отмечается в пресс-релизе министерства торговли.

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1 Организация запрещена на территории РФ.