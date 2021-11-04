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Лера Кудрявцева прокомментировала новость о приостановке съемок шоу «Секрет на миллион»
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева прокомментировала новость о приостановке съемок шоу «Секрет на миллион»
instagram.com  /  @leratv

Москва, 4 ноября. Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева прокомментировала сообщения о временном прекращении съемок ее шоу «Секрет на миллион». Она подтвердила, что работа над передачей пока не ведется.

О приостановке съемок «Секрета на миллион» сообщил шоумен и юморист Гарик Мартиросян на своей странице в Instagram. По его словам, такое решение было принято холдингом «Газпром-медиа» в связи с пандемией коронавируса. Как пояснил комик, временно прекращена работа над шоу, в которых форматом проекта или франшизным договором предусмотрен полный зрительный зал.

«Пока мы не пишем шоу «Секрет на миллион», поэтому я уехала. Честно говоря, я не знаю, почему приостановили съемки, я не узнавала. Мне дали небольшой отпуск, но по каким причинам, я не знаю», — высказалась об этой новости Кудрявцева в комментарии PopCornNews.

Приостановка коснулась не только программы «Секрет на миллион», но и шоу «Суперстар! Возвращение», а также юмористического проекта канала ТНТ «Игра». После новости о временном прекращении съемок в Сети появились слухи, что передачи могут больше не вернуться в эфир.

Мартиросян опроверг сведения о закрытии «Игры» и других шоу. По словам юмориста, съемки проектов возобновятся, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

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мартиросян кудрявцева секрет на миллион
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