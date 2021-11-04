Производство автомобилей BMW выросло на 18%

Мюнхен, 4 ноября. Баварский автомобильный завод продемонстрировал хорошие финансовые результаты по итогам третьего квартала года, о чем свидетельствует отчетность концерна.

Немецкая корпорация Bayerische Motoren Werke AG в течение периода с января по сентябрь значительно нарастила чистую прибыль. Ее значение выросло в 4,7 раза и достигло 10,207 млрд евро.

Если рассматривать разводненную прибыль, то при перерасчете на одну бумагу получается 15,38 евро. В прошлом году аналогичное значение равнялось 3,2 евро. Выручка автомобилестроительной компании в годовом выражении увеличилась на 19,2% к показателям 2020 года и составила 82,831 млрд евро.

Продажи транспортных средств прибавили 18% и вышли к отметке в 1,932 млн экземпляров. Из них BMW — 1,703 млн машин (+19,3%). Реализация Mini возросла на 8% и достигла 223,8 тыс. авто, а число поставленных рынку Rolls-Royce повысилось на 62,9% и составило 4318 штук.

Третий квартал для BMW завершился получением чистой прибыли в 2,584 млрд евро. Индикатор увеличился на 42,4%. В годовом выражении выручка прибавила 4,5% и составила 27,471 млрд евро. Поставки машин в III квартале снизились и расположились у значения в 593 177 экземпляров (-12,2%).

Недавно мюнхенский автопроизводитель сообщил о крупном обновлении программного софта на машинах марки. Предполагается, что апдейт затронет порядка двух миллионов транспортных средств со значком BMW.