Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 15:50
15:50
Армия
Новый глава минобороны Украины Резников заявил о возможной отмене призыва в армию
15:50
Общество
Москва и Ереван обсуждают условия экспорта произведенного в Армении «Спутника Лайт»
15:45
Экономика
Продовольствие продолжает глобально дорожать
15:43
Политика
Публицист Чаусов: «Почему украинский посол в Берлине заявил о потере доверия к Германии»
15:42
Экономика
Поставки российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» возобновились
15:40
Общество
Автор песен Киркорова и Лещенко Сергей Соколкин умер от последствий коронавируса
15:40
Политика
Захарова высмеяла внесение Галкина в черный список минкульта Украины
15:36
Общество
Ряд жилых домов в дагестанских Избербаше и Южно-Сухокумске остается без отопления
15:35
Политика
Пушков с юмором отреагировал на включение Галкина в черный список Украины
15:35
Общество
Власти Москвы увеличили бонусы для доноров плазмы крови с антителами к COVID-19
Все новости

Производство автомобилей BMW выросло на 18%
Экономика
Производство автомобилей BMW выросло на 18%
bmw.ru  /  BMW

Мюнхен, 4 ноября. Баварский автомобильный завод продемонстрировал хорошие финансовые результаты по итогам третьего квартала года, о чем свидетельствует отчетность концерна.

Немецкая корпорация Bayerische Motoren Werke AG в течение периода с января по сентябрь значительно нарастила чистую прибыль. Ее значение выросло в 4,7 раза и достигло 10,207 млрд евро.

Если рассматривать разводненную прибыль, то при перерасчете на одну бумагу получается 15,38 евро. В прошлом году аналогичное значение равнялось 3,2 евро. Выручка автомобилестроительной компании в годовом выражении увеличилась на 19,2% к показателям 2020 года и составила 82,831 млрд евро.

Продажи транспортных средств прибавили 18% и вышли к отметке в 1,932 млн экземпляров. Из них BMW — 1,703 млн машин (+19,3%). Реализация Mini возросла на 8% и достигла 223,8 тыс. авто, а число поставленных рынку Rolls-Royce повысилось на 62,9% и составило 4318 штук.

Третий квартал для BMW завершился получением чистой прибыли в 2,584 млрд евро. Индикатор увеличился на 42,4%. В годовом выражении выручка прибавила 4,5% и составила 27,471 млрд евро. Поставки машин в III квартале снизились и расположились у значения в 593 177 экземпляров (-12,2%).

Недавно мюнхенский автопроизводитель сообщил о крупном обновлении программного софта на машинах марки. Предполагается, что апдейт затронет порядка двух миллионов транспортных средств со значком BMW.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Производство автомобилей BMW выросло на 18%
прибыль авто bmw доходы
Комментировать