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Моргенштерн заявил, что вернется на сцену через десять лет
Общество
Моргенштерн заявил, что вернется на сцену через десять лет
Prt Scr youtube.com  /  В гостях у Гордона

Москва, 4 ноября. Скандально известный российский музыкант Алишер Моргенштерн опубликовал в Instagram серию фотографий со съемок клипа с неоднозначной подписью. Поклонники решили, что рэпер хочет на время оставить карьеру.

Слухи о том, что женившийся на Диларе Зинатуллиной рэпер хочет сделать паузу в творчестве, ходили давно. Но официальное заявление артист сделал только сейчас. На фото Моргенштерн выглядит уставшим, его окружает толпа журналистов и поклонников.

«Вернусь через 10 лет», — написал исполнитель.

Моргенштерн заявил, что вернется на сцену через десять лет
Prt Scr instagram.com / @morgen_shtern

Публикация всего за день набрала более 830 тысяч лайков, поклонники по-разному отреагировали на слова Моргенштерна. Одни попросили рэпера не уходить со сцены, другие увидели в его заявлении хитрый ход. Некоторые пользователи решили, что музыкант просто копирует своего старшего коллегу Oxxxymiron, который почти 10 лет был вне медийного пространства.

«Во-во, пока Оксимирон вернулся, тебе нечего делать»;

«Окси вернулся из-за этого»;

«Моргенштерн — проект Оксимирона»;

«Не возвращайся, у нас есть Мирон», — пошутили подписчики.

Ранее артист дал интервью Ксении Собчак, заявив, что не хочет быть звездой. По словам Моргенштерна, он добился успеха и теперь не знает, что делать дальше.

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рэпер карьера моргенштерн
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