Стоимость бумаг российских компаний демонстрирует рост на фондовой бирже LSE

Лондон, 4 ноября. Бумаги российских компаний в четверг в основном дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE). Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) нефтяных предприятий России демонстрирует рост на 0,05%-1,73%. При этом бумаги «Лукойла» дешевеют на 0,11%, до 99,13 доллара. Расписки «Норникеля» падают в цене на 0,49%, до 30,3 доллара. GDR «Северстали» дорожают на 0,74%, до 23,03 доллара, а НЛМК — на 1%, до 31,37 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ поднимается на 0,42%, до 1,44 доллара, «Сбера» — на 0,22%, до 20,34 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, куда входит «Тинькофф банк», растет на 0,21%, до 109,58 доллара.

Акции российской технологической компании «Яндекс» установили новый рекорд, впервые превысив 6000 рублей за бумагу. Тем самым капитализация IT-гиганта превысила 30 млрд долларов.