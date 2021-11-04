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Жители Стамбула в ходе антиамериканского митинга надели моряку ВМС США пакет на голову
Армия
Жители Стамбула в ходе антиамериканского митинга надели моряку ВМС США пакет на голову
pixabay.com

Стамбул, 4 ноября. Жители Стамбула провели митинг против присутствия Вооруженных сил США на территории Турции, в ходе которого надели американскому военнослужащему пакет на голову.

К военному причалу на мысе Сарайбурну в Стамбуле вечером 1 ноября пришвартовался американский командно-штабной корабль USS Mount Whitney. Флагман Шестого флота ВМС США направлялся в Черное море для участие в совместных операциях с кораблями НАТО.

После прибытия корабля в Стамбуле, члены его экипажа решили прогуляться по городу, однако наткнулись на протестную акцию, организованную местными жителями против военного присутствия США в Турции. Участники митинга надели полиэтиленовый пакет на голову одного из членов экипажа американского корабля.

При этом в Сети появились видеокадры, на которых можно увидеть, как толпа обступает мужчину в гражданской одежде, скандируя антивоенные лозунги, после чего надевает ему на голову пакет. Американский военнослужащий был вынужден спасаться бегством от жителей Стамбула.

Ранее стало известно, что корабль ВМС США Mount Whitney направился в Черное море для участия в совместных операциях с силами НАТО. При этом 30 октября в акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Porter, передает «Царьград».

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