Жители Стамбула в ходе антиамериканского митинга надели моряку ВМС США пакет на голову

Стамбул, 4 ноября. Жители Стамбула провели митинг против присутствия Вооруженных сил США на территории Турции, в ходе которого надели американскому военнослужащему пакет на голову.

К военному причалу на мысе Сарайбурну в Стамбуле вечером 1 ноября пришвартовался американский командно-штабной корабль USS Mount Whitney. Флагман Шестого флота ВМС США направлялся в Черное море для участие в совместных операциях с кораблями НАТО.

После прибытия корабля в Стамбуле, члены его экипажа решили прогуляться по городу, однако наткнулись на протестную акцию, организованную местными жителями против военного присутствия США в Турции. Участники митинга надели полиэтиленовый пакет на голову одного из членов экипажа американского корабля.

При этом в Сети появились видеокадры, на которых можно увидеть, как толпа обступает мужчину в гражданской одежде, скандируя антивоенные лозунги, после чего надевает ему на голову пакет. Американский военнослужащий был вынужден спасаться бегством от жителей Стамбула.

Радушный приём! ????

В Стамбуле остановился флагманский корабль ВМС США USS Mount Whitney, а моряки с него решили пойти погулять по городу. Зря. Местные были им, мягко говоря, не рады.



Вояк обзывали преступниками и убийцами и надевали им на головы пакеты. pic.twitter.com/UGilXveZG3 — Надежда Родионова (@newnad_rod) November 4, 2021

Ранее стало известно, что корабль ВМС США Mount Whitney направился в Черное море для участия в совместных операциях с силами НАТО. При этом 30 октября в акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Porter, передает «Царьград».