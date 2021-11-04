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Депутат Рады Лерос в зале украинского парламента показал Зеленскому неприличный жест
Политика
Депутат Рады Лерос в зале украинского парламента показал Зеленскому неприличный жест
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 4 ноября. Исключенный из фракции «Слуга народа» Гео Лерос во время выступления в Верховной раде показал неприличный жест президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку.

Украинский лидер вместе с Ермаком посетили Раду для предоставления кандидата на пост министра обороны. Лерос во время рассмотрения вопроса с трибуны начал оскорблять главу государства и руководителя его офиса. Спикер парламента Руслан Стефанчук сделал ему замечание, а затем потребовал выключить микрофон. После Лерос показал средний палец в сторону Ермака и Зеленского.

«Они плоть от плоти. Два смешных диктатора», — сказал депутат после инцидента.

Фракция пропрезидентской партии «Слуга народа» потребовала от регламентного комитета парламента дать оценку действиям Лероса. Депутата могут отстранить от выполнения обязанностей на пять пленарных дней.

Стоит отметить, что во время этого заседания произошел еще один инцидент. Соратники экс-президента Петра Порошенко устроили демарш в ходе выступления Владимира Зеленского.

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