Максим Галкин попал в черный список Минкульта Украины

Киев, 4 ноября. Российский юморист, шоумен и телеведущий Максим Галкин оказался в черном списке на Украине. Минкульт страны внес его в этот перечень по представлению Службы безопасности.

Информация о включении Галкина в черный список появилась на официальном сайте украинского ведомства. Недавно этот перечень пополнился 30 новыми фамилиями российских деятелей культуры, которые якобы создают угрозу нацбезопасности Украины.

Ранее Киев по ошибке добавил в черный список украинского актера Валентина Томусяка. Жену артиста возмутило, что министерство культуры не перепроверило сведения от спецслужб.