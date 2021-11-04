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Максим Галкин попал в черный список Минкульта Украины

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 14:17
Общество
Максим Галкин попал в черный список Минкульта Украины
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Киев, 4 ноября. Российский юморист, шоумен и телеведущий Максим Галкин оказался в черном списке на Украине. Минкульт страны внес его в этот перечень по представлению Службы безопасности.

Информация о включении Галкина в черный список появилась на официальном сайте украинского ведомства. Недавно этот перечень пополнился 30 новыми фамилиями российских деятелей культуры, которые якобы создают угрозу нацбезопасности Украины.

Ранее Киев по ошибке добавил в черный список украинского актера Валентина Томусяка. Жену артиста возмутило, что министерство культуры не перепроверило сведения от спецслужб.

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