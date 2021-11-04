Политолог Сатановский рекомендовал России тщательно проверять все договоренности с США

Москва, 4 ноября. Заявления Вашингтона об улучшении диалога с военнослужащими России и Китая не имеют ничего общего с действиями. Так считает политолог Евгений Сатановский.

Ранее глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сказал, что Вашингтон должен строить отношения не только с союзниками, но и с «противниками». По его словам, в мире существуют только три центра силы: Россия, США и Китай.

Политолог Евгений Сатановский назвал эту точку зрения очень любопытной. Он напомнил, что американские СМИ трубят о «необходимости скорой войны» с Москвой и Пекином.

«Еще лучше было бы, если бы они сцепились бы между собой, дав американцам возможность передушить их поодиночке, — одной фразой описал мечту Белого дома Сатановский. — Но раз уж шанс на это исчезающе мал, давление на обоих этих главных геополитических соперников Соединенных Штатов можно только наращивать. Информационное, санкционное, идеологическое, политическое — любое».

Политолог уверен, что Россия может договариваться с американской администрацией, однако доверять ей не следует. Москва должна следить за действиями Белого дома и не воспринимать его заявления всерьез. Все договоренности необходимо подвергать проверке, подчеркнул Сатановский.

Эксперт ранее констатировал, что президент США Джо Байден страдает провалами в памяти. Именно так он объяснил заявления политика о «горящей тундре».