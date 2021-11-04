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Армия ЦАР задержала группу миротворцев ООН
Весь мир
Армия ЦАР задержала группу миротворцев ООН
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 4 ноября. Военнослужащие правительственных сил Центральноафриканской Республики (FACA) задержали несколько членов многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). В настоящее время их содержат на военной базе в городе Алиндао, сообщает Radio Lengo Songo со ссылкой на источник в армии.

Арест может быть связан с инцидентом от 1 ноября, когда из-за действий сотрудников международной организации погибла жительница ЦАР. В тот день египетский контингент миротворцев прибыл в Банги и проник на территорию резиденции президента Фостен-Арканжа Туадера. «Голубые каски» попытались провести видеосъемку объекта, что запрещено законом.

Охрана дворца потребовала водителя машины МИНУСКА остановиться, но тот не подчинился приказу и направился в сторону выезда. Уже за территорией комплекса транспортное средство на полном ходу сбило ребенка. От полученных травм девочка скончалась на месте, а сотрудники миссии скрылись на территории базы ООН.

Правительство Центральноафриканской Республики выступило с заявлением, в котором подробно рассказало о произошедшем и выразило соболезнования родственникам погибшей.

Вместе с семьей Люмьер Диалло Мирей, погибшей под колесами автобуса сотрудников миссии ООН, скорбят и жители страны. Они выражают полную поддержку правительству и союзным силам, которые делают все возможное для восстановления мира в республике, а также требуют справедливого возмездия для миротворцев и их скорейшего вывода с территории страны.

Армия ЦАР задержала группу миротворцев ООН
Федеральное агентство новостей /

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