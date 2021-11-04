Армия ЦАР задержала группу миротворцев ООН

Банги, 4 ноября. Военнослужащие правительственных сил Центральноафриканской Республики (FACA) задержали несколько членов многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). В настоящее время их содержат на военной базе в городе Алиндао, сообщает Radio Lengo Songo со ссылкой на источник в армии.

Арест может быть связан с инцидентом от 1 ноября, когда из-за действий сотрудников международной организации погибла жительница ЦАР. В тот день египетский контингент миротворцев прибыл в Банги и проник на территорию резиденции президента Фостен-Арканжа Туадера. «Голубые каски» попытались провести видеосъемку объекта, что запрещено законом.

Охрана дворца потребовала водителя машины МИНУСКА остановиться, но тот не подчинился приказу и направился в сторону выезда. Уже за территорией комплекса транспортное средство на полном ходу сбило ребенка. От полученных травм девочка скончалась на месте, а сотрудники миссии скрылись на территории базы ООН.

Selon les dernières informations reçues de sources des FACA, des soldats de l'armée nationale ont arrêté les casques bleus de la MINUSCA et les retiennent maintenant à la base d'Alindao.#Centrafrique pic.twitter.com/7DynuybE1Z — Grégoire Cyrille Dongobada (@GDongobada) November 3, 2021

Правительство Центральноафриканской Республики выступило с заявлением, в котором подробно рассказало о произошедшем и выразило соболезнования родственникам погибшей.

#DiplomatieRCA????????

Déclaration du Ministère des Affaires Etrangères, de la Francophonie et des Centrafricains de l'Etranger pour rétablir les faits sur l'incident du 1er Novembrz 2021 à proximité de la Résidence du Président de la République. Centrafricaine.https://t.co/bD7DBbXSjv pic.twitter.com/WoPSNOPcDj — Sylvie Baïpo Temon (@SylvieBAIPO_RCA) November 3, 2021

Вместе с семьей Люмьер Диалло Мирей, погибшей под колесами автобуса сотрудников миссии ООН, скорбят и жители страны. Они выражают полную поддержку правительству и союзным силам, которые делают все возможное для восстановления мира в республике, а также требуют справедливого возмездия для миротворцев и их скорейшего вывода с территории страны.