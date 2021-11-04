Предложение о геномной регистрации всех россиян не поступало в профильный комитет Госдумы

Москва, 4 ноября. Геномная экспертиза всех россиян в данный момент не обсуждается в Госдуме. Такое предложение не поступало в профильный комитет нижней палаты парламента, сообщил депутат Василий Пискарев.

На рассмотрении в Госдуме находится проект об обязательной регистрации ДНК преступников и подозреваемых. Такой документ был принят в первом чтении в декабре 2020 года, рассказал Пискарев журналистам ТАСС.

«Предложений о расширении перечня лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, на иные категории граждан, а также мигрантов, в комитет (Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. — Прим.ФАН) пока не поступало, и в случае поступления они должны быть тщательно проработаны с участием экспертов и правоведов», — говорится в заявлении собеседника.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Выборный не исключил геномную экспертизу для всех россиян. Сейчас ожидается, что ее введут для мигрантов.