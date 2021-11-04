Джастин Бибер своровал идею шоу у звезды «Универа» Стаса Ярушина

Москва, 4 ноября. Известный российский актер и комик Стас Ярушин пожаловался, что канадский певец Джастин Бибер украл у него идею хоккейной программы. Об этом он заявил в новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!».

«Ярушин хоккей-шоу» — развлекательная спортивно-познавательная программа, в которой звезды шоу-бизнеса и хоккеисты познают тонкости профессий друг друга. Шоу выходило на телеканале «Матч ТВ» в 2020 году. По словам актера, никто до него не делал такие программы.

«Даже Джастин Бибер хотел у нас это шоу одно забрать. Я говорю: «Бери, старина». Не звонил, но идею своровал, и мне это сказали. Но он его не сделал», — поделился Ярушин.

По мнению звезды «Универа», продакшеном заниматься очень интересно «в плане актерства, в плане продюсирования, в плане музыкальном». Спортивные проекты, «Универ», инвестиции в стартапы и другие проекты — это бизнес, который Ярушин рассматривает в качестве своей «финансовой подушки».

Ранее актер прокомментировал скандал на телеканале ТНТ, связанный с выступлением команды «Камызяки» в шоу «Игра». Ему категорически не понравилась сценка с целующимися мужчинами.