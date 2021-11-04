Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 14:18
14:18
Экономика
Производство автомобилей BMW выросло на 18%
14:17
Общество
Власти Тульской области введут систему QR-кодов для посещения общественных мест
14:17
Общество
Моргенштерн заявил, что вернется на сцену через десять лет
14:14
Экономика
Стоимость бумаг российских компаний демонстрирует рост на фондовой бирже LSE
14:13
Весь мир
Армия ЦАР задержала группу миротворцев ООН
14:13
Армия
Жители Стамбула в ходе антиамериканского митинга надели моряку ВМС США пакет на голову
14:12
Политика
Депутат Рады Лерос в зале украинского парламента показал Зеленскому неприличный жест
14:11
Общество
Максим Галкин попал в черный список Минкульта Украины
14:11
Происшествия
В Кирове пожилая женщина разбилась насмерть при падении с балкона многоэтажного дома
14:11
Происшествия
В Челябинске утечка пропана из баллона привела к взрыву припаркованной у дома иномарки
Все новости

Джастин Бибер своровал идею шоу у звезды «Универа» Стаса Ярушина
Шоу-бизнес
Джастин Бибер своровал идею шоу у звезды «Универа» Стаса Ярушина
Prt Scr youtube.com  /  Super

Москва, 4 ноября. Известный российский актер и комик Стас Ярушин пожаловался, что канадский певец Джастин Бибер украл у него идею хоккейной программы. Об этом он заявил в новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!».

«Ярушин хоккей-шоу» — развлекательная спортивно-познавательная программа, в которой звезды шоу-бизнеса и хоккеисты познают тонкости профессий друг друга. Шоу выходило на телеканале «Матч ТВ» в 2020 году. По словам актера, никто до него не делал такие программы.

«Даже Джастин Бибер хотел у нас это шоу одно забрать. Я говорю: «Бери, старина». Не звонил, но идею своровал, и мне это сказали. Но он его не сделал», — поделился Ярушин.

По мнению звезды «Универа», продакшеном заниматься очень интересно «в плане актерства, в плане продюсирования, в плане музыкальном». Спортивные проекты, «Универ», инвестиции в стартапы и другие проекты — это бизнес, который Ярушин рассматривает в качестве своей «финансовой подушки».

Ранее актер прокомментировал скандал на телеканале ТНТ, связанный с выступлением команды «Камызяки» в шоу «Игра». Ему категорически не понравилась сценка с целующимися мужчинами.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Джастин Бибер своровал идею шоу у звезды «Универа» Стаса Ярушина
Джастин Бибер актер шоу Ярушин
Комментировать