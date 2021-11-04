МИД КНР: Австралия ради собственной выгоды игнорирует международные обязательства

Пекин, 4 ноября. Правительство Австралии должно защищать региональный мир и стабильность. Вместо этого власти прибегают к менталитету «холодной войны», заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге с журналистами.

Представитель китайского ведомства считает действия Австралии в области нераспространения ядерного оружия безответственными. По его мнению, руководство ради собственной выгоды игнорирует международные обязательства.

«Сотрудничество США, Великобритании и Австралии в области создания атомных подводных лодок — это не только дипломатический конфликт между несколькими странами, но также и серьезная проблема, которая создает риски распространения ядерного оружия и наносит удар по региональному миру и стабильности», — говорится в сообщении МИД КНР.

Ранее стало известно, что Австралия отказалась от контракта на подлодки с Францией. Канберра приняла решение в пользу сотрудничества с США. Спустя время власти Великобритании, Соединенных Штатов и Австралии создали союз AUKUS.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что австралийский премьер-министр Скотт Моррисон обманул его относительно нового объединения в сфере безопасности.