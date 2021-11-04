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CNA: ВВС Тайваня получили 42 модернизированных истребителя F-16V
Армия
CNA: ВВС Тайваня получили 42 модернизированных истребителя F-16V
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Тайбэй, 4 ноября. Американская компания Lockheed Martin передала Военно-воздушным силам Тайваня 42 модернизированных истребителя F-16V. Об этом сообщает тайваньское центральное информационное агентство Central News Agency (CNA).

Церемония ввода в эксплуатацию обновленных истребителей состоится 18 ноября на авиабазе в городе Цзяи. Мероприятие пройдет в присутствии главы тайваньской администрации Цай Инвэнь.

ВВС Тайваня планируют модернизировать весь свой авиапарк, состоящий из 142 устаревших самолетов F-16 A/B. Кроме того, Тайбэй заказал в США 66 новых истребителей F-16V, стоимость которых составляет восемь миллиардов долларов. Они будут поставлены к 2026 году.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин не желает видеть США и Тайвань союзниками. По его словам, тайваньский вопрос является наиболее чувствительным в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами, и, «если подходить к нему неправильно, то это подорвет и нанесет глобальный ущерб китайско-американским отношениям», передает телеканал «360».

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