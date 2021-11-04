Кехман примет решение по спектаклю с участием Бузовой после просмотра постановки

Москва, 4 ноября. Генеральный директор МХАТ имени Горького, бизнесмен Владимир Кехман намерен принять решение по спектаклю «Чудесный грузин», в котором играет певица и телеведущая Ольга Бузова. Однако он предварительно посмотрит постановку.

По словам Кехмана, пока спектакль с участием исполнительницы хита «Мало половин» перенесен на неопределенный срок. При этом гендиректор МХАТа признался в комментарии ТАСС, что не видел эту постановку.

«Что касается «Чудесного грузина», я хочу его сам посмотреть и после этого принять решение, останется он или нет в репертуаре», — заявил бизнесмен.

Спектакль с участием Бузовой рассказывает о молодом Иосифе Сталине. Певица играет в постановке роль артистки кабаре Беллы Шанталь. Премьерные показы «Чудесного грузина» прошли в МХАТе в начале лета.

В очередной раз спектакль должны были показать на сцене театра 2 ноября, однако постановку перенесли. МХАТ имени Горького объяснил это решение низкими продажами билетов, напоминает телеканал «360». Бузова при этом обвинила театр во лжи, заявив, что все билеты на спектакль были проданы.