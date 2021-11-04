Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 14:18
14:18
Экономика
Производство автомобилей BMW выросло на 18%
14:17
Общество
Власти Тульской области введут систему QR-кодов для посещения общественных мест
14:17
Общество
Моргенштерн заявил, что вернется на сцену через десять лет
14:14
Экономика
Стоимость бумаг российских компаний демонстрирует рост на фондовой бирже LSE
14:13
Весь мир
Армия ЦАР задержала группу миротворцев ООН
14:13
Армия
Жители Стамбула в ходе антиамериканского митинга надели моряку ВМС США пакет на голову
14:12
Политика
Депутат Рады Лерос в зале украинского парламента показал Зеленскому неприличный жест
14:11
Общество
Максим Галкин попал в черный список Минкульта Украины
14:11
Происшествия
В Кирове пожилая женщина разбилась насмерть при падении с балкона многоэтажного дома
14:11
Происшествия
В Челябинске утечка пропана из баллона привела к взрыву припаркованной у дома иномарки
Все новости

Кехман примет решение по спектаклю с участием Бузовой после просмотра постановки

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 13:45
Общество
Кехман примет решение по спектаклю с участием Бузовой после просмотра постановки
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 4 ноября. Генеральный директор МХАТ имени Горького, бизнесмен Владимир Кехман намерен принять решение по спектаклю «Чудесный грузин», в котором играет певица и телеведущая Ольга Бузова. Однако он предварительно посмотрит постановку.

По словам Кехмана, пока спектакль с участием исполнительницы хита «Мало половин» перенесен на неопределенный срок. При этом гендиректор МХАТа признался в комментарии ТАСС, что не видел эту постановку.

«Что касается «Чудесного грузина», я хочу его сам посмотреть и после этого принять решение, останется он или нет в репертуаре», — заявил бизнесмен.

Спектакль с участием Бузовой рассказывает о молодом Иосифе Сталине. Певица играет в постановке роль артистки кабаре Беллы Шанталь. Премьерные показы «Чудесного грузина» прошли в МХАТе в начале лета.

В очередной раз спектакль должны были показать на сцене театра 2 ноября, однако постановку перенесли. МХАТ имени Горького объяснил это решение низкими продажами билетов, напоминает телеканал «360». Бузова при этом обвинила театр во лжи, заявив, что все билеты на спектакль были проданы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Кехман примет решение по спектаклю с участием Бузовой после просмотра постановки
бузова кехман мхат чудесный грузин
Комментировать