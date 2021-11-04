Пожар произошел в главном управлении ФССП по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 4 ноября. Главное здание федеральной службы судебных приставов по Ростовской области охватил огонь. К месту прибыли пожарные расчеты и спасатели.

Как сообщили в региональном МЧС, возгорание произошло на четвертом этаже здания по причине короткого замыкания.

«Из сотрудников управления никто не пострадал. Сгорела мебель в кабинете на площади 5 кв. метров. Сообщение о пожаре поступило 4 ноября в 12:37, через 20 минут огонь был локализован», — отметили в пресс-службе МЧС.

Согласно комментариям очевидцев в региональных социальных сетях, от черного дыма здание покрылось копотью. Полностью выгорели пластиковые окна. Прибывшие на место спасатели были в специальном обмундировании и с кислородными баллонами.

Ранее ФАН сообщал, что при пожаре в многоквартирном доме Новочеркасска погибла пенсионерка. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.