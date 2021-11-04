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Пожар произошел в главном управлении ФССП по Ростовской области
Происшествия
Пожар произошел в главном управлении ФССП по Ростовской области
vk.com  /  УФПСс / r61.fssprus.ru

Ростов-на-Дону, 4 ноября. Главное здание федеральной службы судебных приставов по Ростовской области охватил огонь. К месту прибыли пожарные расчеты и спасатели.

Как сообщили в региональном МЧС, возгорание произошло на четвертом этаже здания по причине короткого замыкания.

«Из сотрудников управления никто не пострадал. Сгорела мебель в кабинете на площади 5 кв. метров. Сообщение о пожаре поступило 4 ноября в 12:37, через 20 минут огонь был локализован», — отметили в пресс-службе МЧС. 

Согласно комментариям очевидцев в региональных социальных сетях, от черного дыма здание покрылось копотью. Полностью выгорели пластиковые окна. Прибывшие на место спасатели были в специальном обмундировании и с кислородными баллонами.

Ранее ФАН сообщал, что при пожаре в многоквартирном доме Новочеркасска погибла пенсионерка. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. 

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пожар мчс ростов-на-дону фссп
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