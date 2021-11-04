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Делегаты национального форума по выборам в Ливии отвергли попытки отсрочить плебисцит
Весь мир
Делегаты национального форума по выборам в Ливии отвергли попытки отсрочить плебисцит
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 4 ноября. Первый Национальный форум в поддержку выборов (НФПВ) в Ливии вынес ряд рекомендаций, включая необходимость их проведения в запланированную дату и соблюдение «дорожной карты».

В заключительном заявлении по итогам заседания члены НФПВ отвергли любые попытки отложить избирательные процедуры или воспрепятствовать их своевременному проведению. Участники форума указали также на необходимость признания результатов выборов любыми ливийскими сторонами и разрешения кандидатам проводить электоральные кампании и участвовать в гонках во всех частях государства.

НФПВ призвал миссию ООН (МООНПЛ) и всех, кто поддерживает стабильность Ливии, способствовать выполнению обязательств, согласованных в дорожной карте Женевского соглашения и касающихся проведения выборов 24 декабря. Члены заседания попросили избирком также проявить в этом плане инициативу.

В заявлении подчеркнута роль политических партий и организаций для обогащения внутреннего процесса стабилизации и достижения высших национальных интересов, аналогичных существующим демократическим системам в мире. Отмечена важность координации усилий во всех частях Ливии для обеспечения проведения избирательных мероприятий в соответствии с утвержденными законодательно стандартами и средствами контроля.

Член Президентского совета Ливии Муса аль-Кони заявил со своей стороны, что организация выборов 24 декабря лучше, чем их перенос. Во время выступления перед Национальным форумом в поддержку выборов он призвал оказать давление на партии, которые стремятся отложить электоральный процесс, и подчеркнул необходимость сплочения всех законодательных и исполнительных органов в данном вопросе.

В заседании НФПВ поучаствовали несколько членов Президентского совета, Палаты представителей, Высшего государственного совета (ВГС), Форума политического диалога (ФПД), властных структур и организаций гражданского общества. Присутствовали также высокопоставленные лица из разных регионов.

Всенародное голосование, назначенное на 24 декабря, рассматривается как решающий шаг в усилиях по достижению стабильности в Ливии, в которой с 2011 года сохраняется глубокий кризис. В минувшее воскресенье Высшая избирательная комиссия (ВИК) объявила о том, что выдвижение кандидатур на президентских и парламентских выборах начинается в первой половине ноября.

Глава ВИК объяснил, что 24 декабря народ проголосует за президента, а через 30 дней, то есть 23 января 2022 года, — за парламент. Ливийское ответвление «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в РФ) пыталось воспрепятствовать электоральному процессу и нарушить ход его конституционной основы, а также пригрозило отменить всеобщие выборы, если его кандидаты потерпят поражение. Так, ВГС во главе с Халедом аль-Мишри отверг оба закона, утвержденных парламентом, заявив о своем намерении дальнейшего их оспаривания.

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