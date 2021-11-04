Президента Чехии Земана перевели из реанимации в обычную палату

Прага, 4 ноября. Пресс-секретарь Центрального военного госпиталя в Праге Итка Зинке сообщила об улучшении состояния президента Чехии Милоша Земана. Его перевели из реанимации в обычную палату.

Земана госпитализировали в ЦВГ еще в октябре. После парламентских выборов 77-летнему президенту стало плохо. В настоящий момент состояние его здоровья гораздо лучше. Это подтвердили в пражском госпитале.



«В связи с улучшением состояния здоровья президента республики Милоша Земана, лечащие врачи приняли решение о переводе его из реанимации в обычную палату», — уточняется в сообщении ЦВГ.

Чешского лидера перевели в реанимацию в начале октября. Согласно информации местных СМИ, он страдает печеночной энцефалопатией. Указ о первом заседании нового парламента Земан подписывал в больнице.