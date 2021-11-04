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В Оклахоме уволили шестерых учителей за отказ носить маски
Весь мир
В Оклахоме уволили шестерых учителей за отказ носить маски
Global Look Press  /  Paul Hennessy / Keystone Press Agency

Оклахома-Сити, 4 ноября. Шестеро учителей государственных школ Оклахома-Сити были уволены за отказ носить маски для защиты от COVID-19. За их отстранение проголосовал окружной совет по образованию.

По данным СМИ, суперинтендант государственных школ Оклахома-Сити Шон Макдэниел рекомендовал уволить шестерых учителей. По его словам, они умышленно пренебрегли «профессиональным долгом» и продемонстрировали «моральную распущенность».

«Сегодня, когда 4,8 тыс. сотрудников государственных школ Оклахома-Сити пришли на работу, надели маски и поставили учеников на первое место. Шесть сотрудников решили отказаться от этого обязательства и вместо этого продолжали ставить себя на первое место», — прокомментировала ситуацию главный юрисконсульт округа Джессика Шеррилл.

Учителя, в свою очередь, подали иск против школ Оклахома-Сити и Макдэниела. Они попросили судью признать политику округа незаконной и нарушающей их права. Преподаватели также потребовали восстановить их в должности и очистить их дела.

В настоящее время дело находится на рассмотрении в окружном суде округа Оклахома.

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