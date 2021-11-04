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Адвокат Зорин: «Непристойные фото на фоне узнаваемых сооружений как основание для ответственности»
Общество
Адвокат Зорин: «Непристойные фото на фоне узнаваемых сооружений как основание для ответственности»
личный архив Александра Зорина  / 

Напоминаем, что мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

В России прошло уже несколько громких судебных процессов, связанных с привлечением к ответственности лиц, разместивших свои фото в интернете, которые суд посчитал недопустимыми в российском обществе. Это показывает необходимость публичной дискуссии на эту тему и определения правовых рамок, которые нельзя переходить в подобных случаях.

Обсуждаемые в Сети — приговор блогеру Руслану Бобиеву и его подруге за фото на фоне храма Василия Блаженного в Москве с имитацией орального полового акта — 10 месяцев лишения свободы, задержание Ирины Волковой, которая сфотографировалась в стрингах на фоне Исаакиевского собора, административный арест на 14 суток Риты Фокс за фото с голыми ягодицами на фоне Кремля.

Известный блогер-урбанист Илья Варламов после этого случая заявил:

«И я против того, чтобы попы, имамы и раввины говорили, как мне жить и какие фотографии делать».

 

Адвокат Зорин: «Непристойные фото на фоне узнаваемых сооружений как основание для ответственности»
Pr Scr telegram.org / Илья Варламов

С критикой вынесенных судебных решений выступил и ряд либеральных СМИ.

В нашем юридическом мире возникла дискуссия: должны ли нести юридическую ответственность лица, чьи фото- и видеоматериалы, выложенные публично, могут восприниматься как оскорбляющие чувства верующих, если сделаны на фоне культового сооружения? Первоначально я придерживался версии, что подобные действия могут ставиться под проверку правоохранительных органов, если совершены исключительно на территории религиозного назначения. Но большинство участников дискуссии высказалось за то, что культовое сооружение, используемое в качестве фона на провокационных и оскорбительных фото, также можно рассматривать как основание для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности.

С блогером Варламовым я категорически не согласен и считаю, что как раз священнослужители и должны высказаться о подобных провокационных фотографиях, определив круг допустимого и недопустимого, а Верховный суд РФ дать свои разъяснения по данному вопросу, учитывая, что закрепить все случаи разных фотографий в законе будет затруднительно.

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суд фото адвокат уголовная ответственность александр зорин
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