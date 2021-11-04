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Стас Ярушин рассказал, как Бузова реагирует на его шутки о ее плохом пении

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 13:30
Шоу-бизнес
Стас Ярушин рассказал, как Бузова реагирует на его шутки о ее плохом пении
wikipedia.org  /  Alextolcheev7777 / CC BY-SA 4.0

Москва, 4 ноября. Звезда сериала «Универ», шоумен и телеведущий Стас Ярушин рассказал о своих шутках над певицей Ольгой Бузовой. Актер подкалывает исполнительницу из-за ее плохого пения.

Артист стал гостем нового выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!». Ведущая Алена Жигалова напомнила в беседе с Ярушиным, что он часто подшучивает над Бузовой.

«Над Олей? Всегда. Я говорю: «Лелечка, все хорошо, только не пой, пожалуйста». Я ей сказал миллион раз об этом», — признался актер.

Стас Ярушин рассказал, как Бузова реагирует на его шутки о ее плохом пении
instagram.com / @buzova86

По словам шоумена, певица реагирует на подобные подколы абсолютно нормально. Как пояснил телеведущий, исполнительница хита «Мало половин» прекрасно понимает, что это просто юмор.

Что касается музыки в целом, то актер выступает за разнообразное, но качественное творчество. Главное для Ярушина, чтобы артист мог выйти на сцену и талантливо спеть живьем.

«И меня бесит, что на это народ ведется, на коммерцию. Ну как?! У нас половина артистов не может петь живьем. Это век Wi-Fi, это классное время, и клево, что есть такие возможности у ребят. Но я просто такого склада человек. Я люблю, чтобы все было живьем и по таланту», — объяснил шоумен.

В интервью Жигаловой Ярушин также прокомментировал скандал с двумя целующимися мужчинами на ТНТ. Актер признался, что ему стало неприятно от этого зрелища.

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бузова знаменитости Ярушин
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