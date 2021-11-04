Избирательная комиссия Ливии завершила развозку бюллетеней по участкам

Триполи, 4 ноября. Высшая избирательная комиссия Ливии завершила распространение бюллетеней по участкам на территории страны и за рубежом. Об этом сообщается на официальной страничке органа в Facebook.

Начальник отдела материально-технического обеспечения Валид Сияла заявил, что все региональные подразделения отчитались о получении необходимых документов для успешной реализации президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря.

«Более 2,8 миллиона карточек избирателей доставлены во все административные учреждения, как внутри страны, так и за рубежом», — сказал он.

Валид Сияла добавил, что процесс распространения проходил в координации с Ливийской почтовой компанией, которая обеспечила своевременную транспортировку и доставку карточек.

«В ближайшие дни специалисты получат конфиденциальные материалы, связанные с выборами, в рамках интенсивной подготовки ВИК к проведению плебисцита в ожидаемые сроки», — подытожил он.

Высшая избирательная комиссия Ливии в конце октября получила последние коррективы закона о выборах от Палаты представителей. На их основе специалисты последовательно готовятся к реализации мероприятия. Следующим этапом станет регистрация кандидатов в президенты.