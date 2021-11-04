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Стас Ярушин прокомментировал скандал на ТНТ с двумя целующимися мужчинами

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 13:16
Шоу-бизнес
Стас Ярушин прокомментировал скандал на ТНТ с двумя целующимися мужчинами
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Москва, 4 ноября. Известный российский актер и комик Стас Ярушин заявил, что ему было неприятно видеть номер команды «Камызяки», в котором двое мужчин целовались.

Участники юмористического коллетива Денис Дорохов и Александр Панекин показали номер в шоу «Игра», в котором изображали влюбленную пару. В конце выступления артисты опустились на колени и стали страстно целовать друг друга. Их поведение вызвало шок у членов жюри и зрителей. Аналогичная реакция была и у Стаса Ярушина.

«Когда я написал своему другу Антохе Морозенко о том, что меня это немножко выстегнуло, то он написал «не будь ханжой». Я честно сказал, что мне это немножко не понравилось. Понятно, это было сделано с точки зрения актерской игры, это они так подали. Типа они сейчас говорят, что это была актерская сценка, они сделали хайп, об этом все говорят. Почему бы нет. Но мне неприятно стало», — поделился он в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

При этом с Денисом Дороховым Ярушин общался за сутки до скандального эфира. В Нижнем Новгороде они участвовали в проекте для детей «Киномолодость». И тогда актер даже не думал, какую провокационную сценку задумал сыграть его коллега.

Ранее стало известно, что Стас Ярушин в проекте «Звезды в Африке» строит козни Александру Гайдуляну. Актеры знакомы еще по съемкам в сериале «Универ», но это не мешает им быть яростными соперниками.

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игра комик Ярушин
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