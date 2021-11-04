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Экс-глава НАТО Робертсон: Путин всерьез задумывался о вступлении России в Альянс

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 13:16
Армия
Экс-глава НАТО Робертсон: Путин всерьез задумывался о вступлении России в Альянс
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Лондон, 4 ноября. Президент России Владимир Путин всерьез задумывался о включении РФ в состав Североатлантического альянса. Об этом заявил британский политик и бывший глава НАТО Джордж Робертсон.

Робертсон возглавлял НАТО с 1999 по 2004 год. По его словам, российский лидер при их первой встрече выражал желание сделать Россию частью Западной Европы, а также ожидал, что Россия сможет войти в Североатлантический альянс.

«Путин сказал: «Когда вы собираетесь пригласить нас в НАТО?» — «Ну, мы не приглашаем присоединиться к НАТО, люди подают заявку на вступление в НАТО». И он сказал: «Вообще-то мы не стоим в одном ряду с множеством других стран, которые не имеют такого же значения», — пересказал экс-генсек Альянса разговор с Путиным.

Робертсон отметил, что позднее Путин изменил свое отношение к Альянсу. Причиной этого стала «оранжевая революция» на Украине, которую политически и финансово поддержал Североатлантический альянс, а также расширения НАТО на восток.

Ранее глава министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО продолжает укреплять военную инфраструктуру у российских границ. По его словам, действия Альянса негативно влияют на военно-политическую обстановку в регионе, передает телеканал «360».

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