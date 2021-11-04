Солист Artik и Asti похвастался загородным домом за 31 миллион рублей

Москва, 4 ноября. Солист дуэта Artik и Asti Артем Умрихин похвастался новым жильем, в которое он переехал вместе с семьей. Певец купил загородный дом на Новой Риге.

Артист поделился деталями приобретения недвижимости в эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». По мнению Умрихина, ему очень повезло с покупкой. Коттедж сразу приглянулся супруге певца Рамине.

«Я зашла в этот дом, и он мне сразу понравился. Такой светлый», — поделилась супруга солиста.

Prt Scr youtube.com / Осторожно: Собчак

Ксения Собчак, которой Artik показал дом, предположила, что недвижимость стоила около 1,5 миллиона долларов. Однако артист утверждает, что коттедж, площадью приблизительно 700 квадратных метров, обошелся ему всего в 31 миллион рублей вместе с участком.

Более того, семье Умрихина не пришлось делать крупных вложений в ремонт, поскольку дом достался им почти с полной отделкой. Это позволило певцу, его жене и двум детям переехать всего через два месяца после покупки.

«Здесь все было. Отделали только цокольный этаж, двор», — уточнил Artik.

Prt Scr youtube.com / Осторожно: Собчак

Ранее коллега артиста по дуэту Анна Дзюба объявила о своем уходе из проекта Artik и Asti, просуществовавшего более десяти лет. Не исключено, что певица займется сольной карьерой. Солисты дуэта на время воссоединятся ради церемонии вручения премии «Золотой граммофон».