Москва, 4 ноября. Заявления Украины о подготовке плана военной операции против России являются бездумными. Так считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Недавно советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что киевская власть вместе с иностранными партнерами разработала план оборонной операции в случае конфликта с Россией. Чепа назвал эти заявления провокацией и добавил, что Запад молча поддерживает подобные выпады.

«Россия не может не реагировать на угрозы в свой адрес независимо от того, откуда они исходят. Мы реагируем на это и готовы будем, в том числе на международным площадках, отвечать на такие провокации», — подчеркнул политики в беседе с РИА Новости.

Ранее аналитики китайского издания NetEase посоветовали Украине не злить «русского медведя». Они уверены, что даже США и НАТО боятся военного противостояния с Россией.