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Вице-спикер Совфеда Косачев назвал сто лет отношений России и Монголии уникальным периодом
Политика
Вице-спикер Совфеда Косачев назвал сто лет отношений России и Монголии уникальным периодом
pixabay.com

Улан-Батор, 4 ноября. Отношения между народами России и Монголии имеют большую историю. Последние сто лет взаимодействия стран являются уникальным периодом, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Сенатор Косачев выступил на медиафоруме «Добрые соседи — диалог без границ», который приурочен к 100-летию отношений РФ и Монголии. Этот период не был омрачен никакими проблемами.

«Но совершенно точно у народов двух стран и у политических лидеров двух стран, у руководителей двух стран есть обоюдное желание сделать как можно больше впредь, в будущем. Для того, чтобы эти большие планы были действительно реализованы, очень много зависит от вашей работы, в том числе совместной работы», — обратился политик к журналистам.

Косачев рассказал, что в Монголии нет ни одного корпункта российского СМИ. Он назвал это удивительным фактом. Однако вскоре в стране появится представительство ТАСС.

Ранее стало известно о визите президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в РФ. Лидер государства намерен приехать в Москву в декабре.

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россия косачев монголия
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