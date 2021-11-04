Российский теннисист Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Париже

Париж, 4 ноября. Лидер мужской сборной России по теннису Даниил Медведев одержал победу в первом матче на турнире серии «Мастерс» во Франции.

Даниил Медведев 4 ноября успешно начал защиту титула на «Мастерсе», переиграв Илью Ивашко из Белоруссии. Матч второго круга, продолжавшийся 1 час 31 минуту, завершился со счетом 7:5, 6:4. Вторая ракетка мира трижды подал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта из восьми и реализовал четыре двойные ошибки. В матче третьего круга турнира в Париже с призовым фондом более 2,6 миллиона долларов Медведев сыграет с американцем Себастьяном Кордой, который победил Марина Чилича из Хорватии.

Ранее Дарья Касаткина принесла женской сборной России первую победу на Кубке Билли Джин Кинг, который проходит в Чехии. Она обыграла канадскую теннисистку Кэрол Чжао.