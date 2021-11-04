Российский посол в Молдавии Васнецов поздравил соотечественников с Днем народного единства

Кишинев, 4 ноября. Россияне должны быть сплоченными, проявлять верность ценностям мира и уважать людей разных национальностей, заявил российский посол в Молдавии Олег Васнецов, поздравляя сограждан с Днем народного единства.

Сегодня многие политики и дипломаты направляют россиянам поздравления. Руководители регионов также поздравляют своих земляков с Днем народного единства. Так например губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что этот праздник олицетворяет сплоченность россиян и демонстрирует беззаветную преданность отечеству, пишет ИА «Север-Пресс».

Олег Васнецов в свою очередь напомнил соотечественникам слова президента России Владимира Путина, который обратил особое внимание на сплоченность российского общества.

kremlin.ru / Администрация президента России

«Говоря о Дне народного единства, президент России В.В. Путин отмечал, что самая прочная и надежная основа успешного развития нашей страны — это сплоченность российского общества, верность ценностям мира, доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей. Беречь эти традиции завещано многовековой историей российской государственности», — сказано в поздравлении Васнецова.

Дипломат подчеркнул, что в 1612 году благодаря сплоченности народа удалось освободить Россию от иностранных завоевателей.

Как стало известно ранее, мэр Москвы Сергей Собянин обратился к россиянам в День народного единства. По его словам, этот праздник тесно связан с историей Российской Федерации.