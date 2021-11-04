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Служебная собака по кличке Жетон помогла задержать угонщика автомобиля на Камчатке

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 13:01
Общество
Служебная собака по кличке Жетон помогла задержать угонщика автомобиля на Камчатке
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Петропавловск-Камчатский, 4 ноября. Пенсионер обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Преступление было раскрыто по горячим следам благодаря овчарке по кличке Жетон.

В ходе оперативных действий полицейские нашли угнанный Suzuki Escudo со следами механического повреждения. При попытке уехать с места происшествия угонщик столкнулся с другой припаркованной машиной и решил бросить автомобиль. Под руководством кинолога служебная собака направилась на поиски преступника.

Вскоре Жетон подошел к одному из жилых домов, где в квартире на четвертом этаже находился подозреваемый в угоне. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний мужчина. Правоохранители возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее школьница спасла пятилетнего мальчика, который провалился с подмостков в пруд в Ногинске. Ребенок находился рядом с водой без присмотра родителей.

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