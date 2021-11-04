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Украинский актер Валентин Томусяк по ошибке попал в черный список Минкульта Украины
Общество
Украинский актер Валентин Томусяк по ошибке попал в черный список Минкульта Украины
Prt Scr youtube.com  /  ЖВЛ

Киев, 4 ноября. Министерство культуры и информационной политики Украины по ошибке внесло в список лиц, «создающих угрозу нацбезопасности», актера Валентина Томусяка, сообщила его супруга Екатерина.

Черный список впервые появился летом 2015 года, в него вошли Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Юлия Чичерина и другие известные российские артисты. По представлению СБУ в него внесли еще 30 человек, в том числе Томусяка. Жену украинского актера возмутило, что в Минкультуры Украины не перепроверяют информацию от спецслужб.

«Такое впечатление, что они просто скопировали с какого-то сайта список актеров и внесли их всех в черный список», — поделилась Екатерина с изданием Vesti.ua.

Женщина добавила, что связалась с профильными ведомствами и потребовала разобраться в ситуации. Фамилию актера уже удалили из списка. Она не исключила, что Томусяка перепутали с каким-то российским актером.

Ранее СБУ запретила въезд в страну исполнительнице Пелагее. Причиной санкций стало участие артистки в фестивале КВН «Летний кубок чемпионов 2021», который проходил в Крыму.

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