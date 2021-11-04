ВСУ обстреляли из минометов село Коминтерново и поселок шахты им. Гагарина в ДНР

Донецк, 4 ноября. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) два раза обстреляли окрестности населенных пунктов Донецкой Народной Республики в течение минувших суток. Об этом сообщили представили ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под ударами бойцов ВСУ оказались поселок шахты имени Гагарина и село Коминтерново, при этом были использованы минометы калибра 82 миллиметра.

«Общее количество примененных Вооруженными силами Украины боеприпасов — 8 единиц», — сказано в заявлении представителей ДНР в СЦКК.

Ранее стало известно о концентрации тяжелой боевой техники ВСУ, в том числе 24 танков Т-72 и самоходных артиллерийских гаубиц «Гвоздика» в населенном пункте Константиновка, что прямо запрещено Минскими соглашениями.