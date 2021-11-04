Силы и средства ВМФ РФ следят за действиями корабля ВМС США Mount Whitney в Черном море

Москва, 4 ноября. Силы и средства Черноморского флота ВМФ РФ наблюдают за действиями флагмана Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney, который находится в акватории Черного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Американский корабль 4 ноября отплыл из Стамбула и вошел в Черное море. В ближайшее время USS Mount Whitney присоединиться к кораблям НАТО для участия в совместных маневрах.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля Mount Whitney ВМС США, зашедшего 4 ноября в акваторию Черного моря», — сообщили в центре.

Ранее стало известно, что корабль ВМС США Mount Whitney направился в Черное море для участия в совместных операциях с силами НАТО. При этом 30 октября в акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Porter.