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Жителям России напомнили о ряде бесплатных лекарств
Экономика
Жителям России напомнили о ряде бесплатных лекарств
pixabay.com  /  stanias

Москва, 4 ноября. Парламентарий Государственной думы Алексей Куринный рассказал, когда россияне имеют право на льготное лекарственное обеспечение. Соответствующее заявление есть в группе «Дума ТВ» в социальной сети «ВКонтакте».

Сахарный диабет является одним из оснований для получения от государства бесплатных лекарственных средств, отмечает депутат Куринный. При этом законодательство определяет, что соответствующая помощь предоставляется разным категориям населения.

Так, не имеет значения, есть ли у человека с диабетом группа инвалидности. Поддержка назначается независимо от ее наличия. При отсутствии группы инвалидности, помощь реализуется по закону «О государственной социальной помощи».

«Если он (больной диабетом — Прим. ред.) не имеет группы инвалидности, тогда на него распространяются льготы по лекарственному обеспечению, которые сегодня регулируются 890-м постановлением Правительства Российской Федерации. Они обеспечиваются за счет региональных бюджетов. Туда входит точно так же бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и средствами контроля», — объясняет политик.

Определенные группы отечественных граждан обладают возможностью оформления льгот при оплате услуг за предоставление электричества. Подробно о них рассказывал генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

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государственная дума лекарства льгота куринный сахарный диабет
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