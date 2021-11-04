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Советская гимнастка Лидия Иванова прервала беременность ради Олимпиады 1960 года
Общество
Советская гимнастка Лидия Иванова прервала беременность ради Олимпиады 1960 года
ТАСС  /  Гердо Владимир

Москва, 4 ноября. Советская гимнастка и тренер Лидия Иванова рассказала о жертве, на которую ей пришлось пойти ради участия в Олимпиаде. Спортсменка сделала аборт перед Играми 1960 года, проходившими в Риме.

За год до важного спортивного события гимнастка стала женой футболиста Валентина Иванова. Спортсменка узнала, что ждет ребенка, во время подготовки к Олимпиаде. Иванова рассказала в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1», что решение прервать беременность они приняли вместе с мужем.

«Остается совсем ничего до Олимпийских игр. А я-то совсем молодая, и мне хочется оказаться на Олимпийских играх. Мы пошли на то, чтобы ликвидировать беременность», — пояснила тренер.

По словам гимнастки, о случившемся знали только она, супруг и ее наставник. При этом, как утверждает Иванова, давления на нее не оказывали. Однако спортсменка понимала, что ее выход из сборной перед Олимпиадой нежелателен. Впоследствии гимнастка родила сына и дочь.

Ранее голливудская актриса Ума Турман призналась, что сделала аборт в 15 лет. По словам знаменитости, прерывание беременности было единственным верным выбором в ее ситуации.

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спорт иванова гимнастка
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