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Партия Порошенко устроила демарш во время выступления Зеленского в Раде
Политика
Партия Порошенко устроила демарш во время выступления Зеленского в Раде
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 4 ноября. Украинские депутаты от «Европейской солидарности» бывшего главы государства Петра Порошенко устроили демарш во время выступления президента страны Владимира Зеленского в Верховной раде.

Действующий украинский лидер прибыл в парламент, чтобы по своей квоте объявить кандидата на должность министра обороны. Им может стать бывший вице-премьер-министр страны Алексей Резников.

Однако депутаты от партии Порошенко негативно восприняли появление Зеленского. Во время выступления политика они держали плакаты с надписями: «Зеофшор. Верни 40 миллионов долларов, которые украл с Коломойским» и «Зекатастрофа. Дай Украине кислород».

Как стало известно ранее, политолог Александр Сосновский посоветовал Зеленскому занять роль главного комика среди президентов. Так он отреагировал на новость об участии президента Украины в офшорном скандале.

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