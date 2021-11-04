Партия Порошенко устроила демарш во время выступления Зеленского в Раде

Киев, 4 ноября. Украинские депутаты от «Европейской солидарности» бывшего главы государства Петра Порошенко устроили демарш во время выступления президента страны Владимира Зеленского в Верховной раде.

Действующий украинский лидер прибыл в парламент, чтобы по своей квоте объявить кандидата на должность министра обороны. Им может стать бывший вице-премьер-министр страны Алексей Резников.

Однако депутаты от партии Порошенко негативно восприняли появление Зеленского. Во время выступления политика они держали плакаты с надписями: «Зеофшор. Верни 40 миллионов долларов, которые украл с Коломойским» и «Зекатастрофа. Дай Украине кислород».

Как стало известно ранее, политолог Александр Сосновский посоветовал Зеленскому занять роль главного комика среди президентов. Так он отреагировал на новость об участии президента Украины в офшорном скандале.