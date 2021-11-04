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Группа по доработке поправок в Конституцию усилила полномочия Всебелорусского собрания
Политика
Группа по доработке поправок в Конституцию усилила полномочия Всебелорусского собрания
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Минск, 4 ноября. Конституционный референдум в Белоруссии состоится не позже февраля 2022 года. Группа по доработке проекта поправок внесла в проект серьезные изменения, сообщил глава администрации президента республики Игорь Сергеенко.

Рабочая группа по конституционному проекту усилила полномочия Всебелорусского народного собрания. Вариант правок был рассмотрен на заседании с президентом республики Александром Лукашенко. В ходе совещания были определены спорные моменты. Завершением проекта в сжатые сроки займутся юристы-эксперты и специальная группа.

«Рабочей группой сформулированы нормы, определяющие статус, порядок формирования и полномочия Всебелорусского народного собрания, которые существенно усилены по итогам работы комиссии», — рассказал Сергеенко журналистам.

Ранее стало известно, что 4 ноября пройдет Высший госсовет Союзного государства. В нем примут участие президент РФ Владимир Путин и Лукашенко.

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белоруссия конституция Сергеенко
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