Группа по доработке поправок в Конституцию усилила полномочия Всебелорусского собрания

Минск, 4 ноября. Конституционный референдум в Белоруссии состоится не позже февраля 2022 года. Группа по доработке проекта поправок внесла в проект серьезные изменения, сообщил глава администрации президента республики Игорь Сергеенко.

Рабочая группа по конституционному проекту усилила полномочия Всебелорусского народного собрания. Вариант правок был рассмотрен на заседании с президентом республики Александром Лукашенко. В ходе совещания были определены спорные моменты. Завершением проекта в сжатые сроки займутся юристы-эксперты и специальная группа.

«Рабочей группой сформулированы нормы, определяющие статус, порядок формирования и полномочия Всебелорусского народного собрания, которые существенно усилены по итогам работы комиссии», — рассказал Сергеенко журналистам.

Ранее стало известно, что 4 ноября пройдет Высший госсовет Союзного государства. В нем примут участие президент РФ Владимир Путин и Лукашенко.