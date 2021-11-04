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Акции «Яндекса» обновили ценовой рекорд
Экономика
Акции «Яндекса» обновили ценовой рекорд
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 4 ноября. Отечественная IT-корпорация продолжает наращивать свою инвестиционную привлекательность, пишут эксперты РБК.

Стоимость бумаг российской техкомпании вышла на исторический максимум, выйдя за пределы 6 тыс. рублей в ходе торговой сессии Московской биржи в среду, 3 ноября.

Согласно данным Refinitiv, капитализация организации достигла отметки в 30,118 млрд долларов. Новый рекорд акций на Мосбирже — 6046,6 рубля за одну бумагу. Ценник бумаг IT-гиганта из России на торговой платформе NASDAQ прибавил вчера 1,31% и достиг 84 долларов.

Если рассматривать динамику за последний месяц, то акции технологической фирмы выросли в цене примерно на 10%. Прогноз руководства компании по выручке гласит, что по итогам года она должна составить от 340 до 350 млрд рублей. Соответственно, в сравнении с прошлым годом, объем выручки может возрасти на 55,7-60%. Уровень выручки за III квартал прибавил 52% к такому же периоду 2020 года и составил 91,3 млрд рублей.

Платформа определения номеров, разработанная «Яндексом», недавно расширилась за счет сервиса, предназначенного для противодействия телефонным мошенникам. Интеграция произошла за счет системы «Тинькофф».

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