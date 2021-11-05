Сексолог Денисов-Мельников поддержал идею Жириновского о половом воспитании в школах

Психолог, сексолог Валентин Денисов-Мельников в разговоре с ФАН поддержал идею лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского о введении в школах уроков полового воспитания.

По мнению специалиста, половое воспитание, безусловно, нужно, как и любое воспитание в принципе.

«Если эта информация не будет даваться компетентными людьми по утвержденной программе в школе, то она будет получена из интернета или от сверстников, причем качество ее будет более чем сомнительное. От сверстников дети получают информацию сильно искаженную, и это само по себе ведет зачастую к большим проблемам. Специальное половое воспитание — это хорошо и правильно», — говорит сексолог.

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Собеседник ФАН обращает внимание на то, что половое просвещение должно подаваться в соответствии с тем уровнем развития, на котором находится ребенок, но не опережая его. То есть соответственно запросу самих детей.

«В начальных классах ребенок еще не начал половое созревание и оно ему не нужно. А вот какая-то элементарная биология нужна, потому что есть вопросы, им нужно что-то объяснить. С началом полового созревания нужно давать информацию о том, какие процессы происходят, что к чему ведет», — приводит пример эксперт.

Кроме того, Валентин Денисов-Мельников подчеркивает, что крайне важно учитывать детский интерес конкретного возраста, а не выстраивать педагогику исходя из каких-то личных предпочтений.

«Каких-то перегибов, конечно, не надо. Здравое воспитание, безусловно, очень полезно», — заключил сексолог.

Ранее за введение уроков полового воспитания выступила депутат Госдумы VII созыва Оксана Пушкина. По ее мнению, такие курсы будут способствовать снижению числа заражений ВИЧ.