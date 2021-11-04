Пентагон не нашел нарушений в ударе ВВС по мирным жителям Кабула

Пентагон не считает преступлением августовский прицельный удар американских военных по жилому кварталу Кабула, результатом которого стала гибель десяти граждан Афганистана. Об этом рассказал генерал-лейтенант ВВС США Сами Саид, возглавивший инспекцию, расследовавшую обстоятельства инцидента.

“It was an honest mistake."



The US drone attack in Kabul that killed 10 civilians, including seven children, did not violate the laws of war, a Pentagon review concludes https://t.co/C6ErXBcbwx pic.twitter.com/J27U6usQNV — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 4, 2021

Во время своего последнего выступления перед журналистами в министерстве обороны он отметил, что неблагоприятный исход военной операции связан с «ошибками в исполнении», «сбоями в коммуникации», а также с «предвзятостью в подтверждении» целей.

Тем не менее генерал-лейтенант не считает, что произошедшее можно расценивать как нарушение закона.

«Это была честная ошибка. Но это не преступное поведение, не случайный удар, не халатность», — заявил Саид.

Lt. Gen Sami Said, @USAirForce inspector general, tells reporters that his independent investigation of the Aug. 29 US airstrike that killed 10 Afghan civilians in Kabul determined the targeted vehicle did not pose any risk to American forces. pic.twitter.com/3DKH88YmU6 — Steve Herman (@W7VOA) November 3, 2021

Удар в Кабуле

Удар американского беспилотника в столице Афганистана произошел 29 августа 2021 года на фоне активного вывода войск США и их союзников из страны. Всего за несколько дней до инцидента боевики из группировки «Вилаят Хорасан», местного отделения «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), устроили теракт в аэропорту Кабула.

Федеральное агентство новостей /

Силы Соединенных Штатов планировали отомстить за гибель своих солдат и мирных граждан, однако не стали тщательно уточнять полученную ими информацию о потенциальных пособниках террористов. Результат их атаки — гибель семерых детей и троих взрослых, один из которых работал на американскую благотворительную организацию Nutrition & Education International (NEI).

После длительного периода разбирательств и скандалов в Пентагоне были вынуждены наконец признать, что атака БПЛА была нанесена по мирным гражданам, не имеющим никаких связей с радикальными исламистами. Во второй половине сентября глава Центрального командования (CENTCOM) Фрэнк Маккензи выступил с официальными извинениями и пообещал поднять вопрос об оказании помощи семьям жертв нападения. Однако родственники убитых заявили, что этого недостаточно.

"[The US] can see that there were innocent children near the car."



Apology ‘not enough’, say survivors of US drone attack in Kabul https://t.co/Zs2GDAeci4 pic.twitter.com/swth7Y751B — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 18, 2021

В середине октября пресс-секретарь американского военного ведомства сообщил, что Вашингтон готов пойти на «выплаты соболезнований ex-gratia». Инициатива подразумевает финансовую помощь семьям погибших, а также содействие в иммиграции с родины, захваченной силами радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ).

Важно отметить, что эту поддержку решили оказывать афганцам подчеркнуто добровольно, то есть официально Пентагон отказывается принимать на себя юридическую ответственность за гибель жителей южноазиатской страны.

Подготовка последнего доклада

По словам генерал-лейтенанта Сами Саида, чтобы восстановить события, произошедшие 29 августа, офис генерального инспектора ВВС собрал всю информацию американских военных об атаке. Она включала в себя текстовые сообщения, переписку, а также данные под присягой показания 22 военнослужащих, непосредственно участвовавших в роковой операции.

Как отметил глава комиссии Пентагона, зафиксированные нарушения и проблемы связаны с тем, что в подготовке к удару участвовало большое число людей.

«Вы должны поставить себя в условия, существовавшие в то время. Я имею в виду риск для сил в аэропорту и многочисленные угрозы о неизбежном нападении, которые они получали. Уникальность этого нападения заключается в том, что оно было предпринято в целях самообороны», — сказал Саид.

Однако сам отчет не планируют публично обнародовать, объясняя тем, что в нем содержится детальная информация о методах и технологиях, применяемых ВВС США при подготовке ударов беспилотников.

Pentagon Afghanistan drone strike killed 10 honest mistake latest Kabul updates https://t.co/r8ZAZeP7N3 — Latest News Tripura (@sachwlang09) November 4, 2021

Теперь доклад передан в офис главы американского минобороны Ллойда Остина. Именно командование Пентагона решит, станет ли трагедия в Кабуле причиной каких-либо последствий для совершивших ошибку военнослужащих.

Не верят даже в США

Как в минувшую среду отметил конгрессмен-демократ Адам Шифф, председатель специального комитета по разведке в Палате представителей, военные эксперты вряд ли предусматривали реальную ответственность для убийц мирных афганцев.

«Комитет еще не получил секретный отчет, который должен быть немедленно представлен конгрессу, и я воздержусь от суждений, пока мы не сможем ознакомиться с документом. Я жду, что у нас появятся дополнительные вопросы об этой ужасной трагедии, действиях разведки, которые привели к ней, и о том, как будут усовершенствованы военные протоколы и процедуры в условиях высокого давления и сложной обстановки», — сообщил законодатель.

Сомнения по поводу доклада Саида высказали и правозащитники США — сотрудники Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU).

This strike killed aid worker Zemari Ahmadi and 9 members of his family, including 7 children.



NEI and surviving family members have repeatedly asked for meaningful transparency and accountability for the wrongful killing of their loved ones.



They did not receive that today. https://t.co/ld68VDa3MY — ACLU (@ACLU) November 3, 2021

Они отметили, что публичные выводы комиссии Пентагона являются неудовлетворительными, не обеспечивающими «значимой прозрачности и ответственности за неправомерное убийство» афганцев. Кроме того, военных упрекнули в невыполнении даже данных ранее обещаний.

«Члены семей и сотрудники NEI, которые пострадали, подвергаются высокому риску в результате действий правительства США. Они должны быть срочно эвакуированы, чтобы обеспечить им безопасность», — говорится в сообщении правозащитной группы.

Family members and NEI employees that have been impacted are at high risk as a result of the U.S. government’s actions. They must urgently be evacuated to ensure their safety. — ACLU (@ACLU) November 3, 2021

Американское руководство давно продемонстрировало свои взгляды на произошедшую в Кабуле трагедию. Оно знает, что августовский инцидент возник по вине Пентагона, представители которого даже публично говорили о своих ошибках, однако категорически отказываются брать на себя реальную ответственность.

И если сначала они хотели замять скандал обещанием компенсаций, то теперь говорят о том, что и их осуществлять не обязаны, поскольку своей вины в произошедшем не видят. Все жертвы среди местного населения, по мнению Пентагона, являются лишь незначительным ущербом, сопутствующим их операциям, реализуемым в крайне сложной и напряженной обстановке.

Confirmation bias, limited communication and a heighted threat environment led to the military’s Aug. 29 airstrike that mistakenly killed 10 Afghan civilians, Air Force Gen. Sami Said said Wednesday, but no criminal negligence was to blame.https://t.co/8UF5x9kdFF — Stars and Stripes (@starsandstripes) November 4, 2021

Однако в таком случае возникает новый вопрос о квалификации американских сил, не сумевших должным образом проверить разведданные несмотря на 20-летнее присутствие в Афганистане. И тогда под сомнения можно ставить все без исключения операции Соединенных Штатов — в Ираке и в Сирии. Впрочем, там такого рода происшествия происходили регулярно, но Пентагон даже не считает необходимым реагировать на очевидные промахи своих бойцов.

1 Организация запрещена на территории РФ.