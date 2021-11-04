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Пентагон не нашел нарушений в ударе ВВС по мирным жителям Кабула
Весь мир
Пентагон не нашел нарушений в ударе ВВС по мирным жителям Кабула
Global Look Press  / 

Пентагон не считает преступлением августовский прицельный удар американских военных по жилому кварталу Кабула, результатом которого стала гибель десяти граждан Афганистана. Об этом рассказал генерал-лейтенант ВВС США Сами Саид, возглавивший инспекцию, расследовавшую обстоятельства инцидента.

Во время своего последнего выступления перед журналистами в министерстве обороны он отметил, что неблагоприятный исход военной операции связан с «ошибками в исполнении», «сбоями в коммуникации», а также с «предвзятостью в подтверждении» целей.

Тем не менее генерал-лейтенант не считает, что произошедшее можно расценивать как нарушение закона.

«Это была честная ошибка. Но это не преступное поведение, не случайный удар, не халатность», — заявил Саид.

Удар в Кабуле

Удар американского беспилотника в столице Афганистана произошел 29 августа 2021 года на фоне активного вывода войск США и их союзников из страны. Всего за несколько дней до инцидента боевики из группировки «Вилаят Хорасан», местного отделения «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), устроили теракт в аэропорту Кабула.

Теракт в аэропорту Кабула
Федеральное агентство новостей /

Силы Соединенных Штатов планировали отомстить за гибель своих солдат и мирных граждан, однако не стали тщательно уточнять полученную ими информацию о потенциальных пособниках террористов. Результат их атаки — гибель семерых детей и троих взрослых, один из которых работал на американскую благотворительную организацию Nutrition & Education International (NEI).

После длительного периода разбирательств и скандалов в Пентагоне были вынуждены наконец признать, что атака БПЛА была нанесена по мирным гражданам, не имеющим никаких связей с радикальными исламистами. Во второй половине сентября глава Центрального командования (CENTCOM) Фрэнк Маккензи выступил с официальными извинениями и пообещал поднять вопрос об оказании помощи семьям жертв нападения. Однако родственники убитых заявили, что этого недостаточно.

В середине октября пресс-секретарь американского военного ведомства сообщил, что Вашингтон готов пойти на «выплаты соболезнований ex-gratia». Инициатива подразумевает финансовую помощь семьям погибших, а также содействие в иммиграции с родины, захваченной силами радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ).

Важно отметить, что эту поддержку решили оказывать афганцам подчеркнуто добровольно, то есть официально Пентагон отказывается принимать на себя юридическую ответственность за гибель жителей южноазиатской страны.

Подготовка последнего доклада

По словам генерал-лейтенанта Сами Саида, чтобы восстановить события, произошедшие 29 августа, офис генерального инспектора ВВС собрал всю информацию американских военных об атаке. Она включала в себя текстовые сообщения, переписку, а также данные под присягой показания 22 военнослужащих, непосредственно участвовавших в роковой операции.

Как отметил глава комиссии Пентагона, зафиксированные нарушения и проблемы связаны с тем, что в подготовке к удару участвовало большое число людей.

«Вы должны поставить себя в условия, существовавшие в то время. Я имею в виду риск для сил в аэропорту и многочисленные угрозы о неизбежном нападении, которые они получали. Уникальность этого нападения заключается в том, что оно было предпринято в целях самообороны», — сказал Саид.

Однако сам отчет не планируют публично обнародовать, объясняя тем, что в нем содержится детальная информация о методах и технологиях, применяемых ВВС США при подготовке ударов беспилотников.

Теперь доклад передан в офис главы американского минобороны Ллойда Остина. Именно командование Пентагона решит, станет ли трагедия в Кабуле причиной каких-либо последствий для совершивших ошибку военнослужащих.

Не верят даже в США

Как в минувшую среду отметил конгрессмен-демократ Адам Шифф, председатель специального комитета по разведке в Палате представителей, военные эксперты вряд ли предусматривали реальную ответственность для убийц мирных афганцев.

«Комитет еще не получил секретный отчет, который должен быть немедленно представлен конгрессу, и я воздержусь от суждений, пока мы не сможем ознакомиться с документом. Я жду, что у нас появятся дополнительные вопросы об этой ужасной трагедии, действиях разведки, которые привели к ней, и о том, как будут усовершенствованы военные протоколы и процедуры в условиях высокого давления и сложной обстановки», — сообщил законодатель.

Сомнения по поводу доклада Саида высказали и правозащитники США — сотрудники Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU).

Они отметили, что публичные выводы комиссии Пентагона являются неудовлетворительными, не обеспечивающими «значимой прозрачности и ответственности за неправомерное убийство» афганцев. Кроме того, военных упрекнули в невыполнении даже данных ранее обещаний.

«Члены семей и сотрудники NEI, которые пострадали, подвергаются высокому риску в результате действий правительства США. Они должны быть срочно эвакуированы, чтобы обеспечить им безопасность», — говорится в сообщении правозащитной группы.

Американское руководство давно продемонстрировало свои взгляды на произошедшую в Кабуле трагедию. Оно знает, что августовский инцидент возник по вине Пентагона, представители которого даже публично говорили о своих ошибках, однако категорически отказываются брать на себя реальную ответственность.

И если сначала они хотели замять скандал обещанием компенсаций, то теперь говорят о том, что и их осуществлять не обязаны, поскольку своей вины в произошедшем не видят. Все жертвы среди местного населения, по мнению Пентагона, являются лишь незначительным ущербом, сопутствующим их операциям, реализуемым в крайне сложной и напряженной обстановке.

Однако в таком случае возникает новый вопрос о квалификации американских сил, не сумевших должным образом проверить разведданные несмотря на 20-летнее присутствие в Афганистане. И тогда под сомнения можно ставить все без исключения операции Соединенных Штатов — в Ираке и в Сирии. Впрочем, там такого рода происшествия происходили регулярно, но Пентагон даже не считает необходимым реагировать на очевидные промахи своих бойцов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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