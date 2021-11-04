Публицист Чаусов: «Почему украинский посол в Берлине заявил о потере доверия к Германии»

Украинский посол в Германии Андрей Мельник дал интервью немецкому изданию RND, в котором вновь выступил с критикой трубопровода «Северный поток — 2» и позиции ФРГ по вопросу российского газа.

По словам украинского дипломата, «Северный поток — 2» остается ножом в спине Украины, что приведет к огромной потере доверия к Германии в следующие несколько десятилетий».

Казалось бы, откуда столько возмущения, тем более что процесс сертификации российского газопровода — это длительное мероприятие, которое может занять четыре и более месяцев. По прогнозам ряда экспертов, этот процесс вообще может затянуться до мая, поскольку после соответствующей оценки со стороны немецкого регулятора свою ревизию будет проводить еще и Еврокомиссия.

Более того, еще в середине октября украинский «Нафтогаз» подал заявку на то, чтобы принять участие в международной сертификации российского газопровода. Правда, пока про одобрение этой заявки ничего не слышно.

Впрочем, руководство «Нафтогаза» не особо скрывает, что в случае одобрения своего участия будет препятствовать запуску «СП-2». Так, по словам главы украинской компании Юрия Витренко, в случае запуска российского газопровода Украина станет куда более подвержена угрозе «вторжения» со стороны РФ. В переводе с «политического украинского» на человеческий это означает намерение систематически препятствовать реализации российско-европейского энергетического проекта.

Федеральное агентство новостей /

Понятно, что с такими сроками и перспективами процесс сертифицирования может очень сильно затянуться. Однако господин Мельник, известный своими громкими заявлениями, например, про то, что Украине неплохо бы вернуть статус «ядерной державы», если уж ее не хотят пускать в НАТО, заговорил про «нож в спину» именно сейчас. Возникает логичный вопрос: почему?

Думается, дело здесь в том, что в Германии меняется правительство, с поста канцлера уходит Ангела Меркель. При этом минэкономики Германии в своем нынешнем, уходящем составе, в целом довольно доброжелательно высказалось о сертификации и запуске «СП-2». Хотя действующий представитель ведомства Беате Барон затруднилась назвать конкретные сроки начала свободной работы российского трубопровода.

Судя по всему, господин Мельник пытается говорить уже со следующим составом Правительства ФРГ. Надежды на то, что в него войдут противники российского газа, у украинского посла действительно не совсем беспочвенны.

На прошедших выборах в бундестаг, который и будет формировать состав немецкого кабмина, третье место взяла партия «Союз-90/Зеленые». А эта политическая сила в ФРГ совсем не в восторге не только от российского газа, но и от самой нашей страны в целом. Буквально пару дней назад сопредседатель «Зеленых» Анналена Бербок заявила следующее:

«Нас можно шантажировать ископаемой энергетикой, мы пережили это с Россией. [...] Путь к возобновляемой энергетике означает больше безопасности и в конечном счете больше социальной справедливости».

Данная партия в Германии не то чтобы пользовалась какой-то особой популярностью. Многие немецкие избиратели до последнего считали ее слишком радикальной, однако рейтинг доверия к ней в ФРГ возрос, учитывая мировые тренды на зеленую энергетику.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Второй немаловажный фактор заключается в том, что «Зеленые» являются традиционно левой партией. А лидером политической гонки на нынешних выборах в бундестаг оказалась Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). То есть умеренные левые. И сейчас СДПГ ведет коалиционные переговоры с «Зелеными». В том числе и по формированию нового Правительства ФРГ.

С другой стороны, все тот же бундестаг в конце октября этого года призвал к как можно более оперативному запуску «Северного потока — 2». И нельзя сбрасывать со счетов то, что наиболее вероятным преемником на посту Меркель будет выдвиженец от СДПГ Олаф Шольц, который вполне однозначно относится к российскому газу. Еще в конце сентября политик говорил о запуске «СП-2» как о практически решенном вопросе. Что интересно, не забыл и про официальный Киев, увязав российское голубое топливо с транзитом через Украину.

«Украина останется страной-транзитером, чтобы мы убедились в том, что поставки газа не угрожают некоторым странам в Восточной Европе со стороны России», — отметил Шольц.

Стоит напомнить, что Германия намеревается выделять Украине транш в 200 млн евро на поддержание энергетического сектора, а в дальнейшем и миллиард долларов на развитие зеленой энергетики. Но проблема в том, что Киеву нужно больше денег. Например, 5-6 млрд долларов в год. Именно в такую сумму в свое время оценила свои «потери» Украина от запуска «Северного потока — 2». Понятно, что таких «лишних» денег, тем более на Украину не то что у Германии, а у всего Евросоюза попросту нет.

Федеральное агентство новостей /

Поэтому украинские политики не придумали ничего умнее, как начать резко высказываться в адрес страны, которая уже им финансово помогает и является одним из стратегических даже не партнеров, а патронов на территории Европы.

Учитывая заявления о необходимости скорейшего запуска «СП-2» уже от нового состава бундестага, есть вероятность, что такая риторика не понравится даже немецким леволибералам и «Зеленым», которые готовы дружить против России с кем угодно. Проблема только в том, что «дружба» с Украиной для Германии пока оборачивается по большей части громкими дипломатическими скандалами с элементами банального шантажа. Впрочем, в 2014 году Европа сделала свой выбор в пользу Майдана. И теперь вынуждена нести ответственность за ту Украину, которую сотворила.

Что же касается России вообще и российского газа в частности, то, по словам генерального директора «Газпром экспорта» Елены Бурмистровой, компания «хочет видеть сбалансированный и предсказуемый рынок, где мы («Газпром») и наши клиенты можем успешно развивать наш бизнес».

А весь остальной «политический фон» и разговоры про «удары в спину» — это уже, кажется, какая-то истерика, которая, думается, практически никак не повлияет на запуск российского газопровода.