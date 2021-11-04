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Путин в День народного единства получил поздравления от президентов Абхазии и Южной Осетии

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 12:30
Политика
Путин в День народного единства получил поздравления от президентов Абхазии и Южной Осетии
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 4 ноября. Президенты Абхазии Аслан Бжания и Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравили российского лидера Владимира Путина по случаю Дня народного единства. Об этом сообщили в пресс-службах лидеров.

Бжания в телеграмме отметил, что этот день является символом единения народа, незыблемых ценностей, а также уважения к истории. По его словам, в Абхазии ценят межгосударственное сотрудничество с Россией.

«Уверен, что народ России, а равно и российские граждане за пределами страны вне зависимости от национальности, вероисповедания и положения в обществе будут всегда едины перед лицом любых возможных испытаний», — сказано в сообщении Бибилова.

Глава Южной Осетии добавил, что праздник является символом патриотизма, взаимопонимания и стремления к миру.

Телеканал RT ранее сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о планах Владимира Путина 4 ноября полететь в Севастополь. Глава государства посетит мемориальный комплекс, который посвящен окончанию Гражданской войны в России.

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