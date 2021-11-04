Алексей Резников назначен министром обороны Украины

Киев, 4 ноября. Верховная рада Украины на своем заседании 4 ноября назначила министром обороны страны Алексея Резникова, который ранее занимал пост министра по делам неподконтрольных территорий и одновременно был вице-премьером.

Решение о назначении Резникова руководителем украинского военного ведомства было одобрено большинство депутатов Верховной рады после рекомендации президента страны Владимира Зеленского.

«Сегодня для министра обороны самое главное быть в «зале славы украинских бойцов», то есть пользоваться именно среди них бесспорным уважением, высоким авторитетом, укреплять обороноспособность нашей армии, нашего войска, обеспечить достойные условия для наших защитников и защитниц», — заявил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Андрея Тарана, уволенного с должности министра обороны. Согласно действующему законодательству, Резников приступит к исполнению своих обязанностей сразу после утверждения своей кандидатуры депутатами Рады.

Ранее сообщалось о минометном обстреле бойцами Вооруженных сил Украины поселка Золотое-5 в ДНР.