МИД Украины анонсировал подписание новой хартии стратегического партнерства с США

Киев, 4 ноября. Представители Украины и США 10 ноября намерены провести в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнерства, во время которого будет принята новая хартия стратегического сотрудничества, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге.

Во время сентябрьской встречи президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден договорились активизировать деятельность комиссии по стратегическому сотрудничеству.

«Сегодня я рад анонсировать, что уже 10 ноября мы с госсекретарем Энтони Блинкеном проведем в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнерства Украина — США, на котором подпишем новую хартию стратегического партнерства», — сказал министр.

Он добавил, что новый документ будет включать в себя реализацию интересов обеих стран.

Как стало известно ранее, сенатор Константин Косачев раскритиковал заявление США об укреплении энергобезопасности Киева. По его словам, Украина суверенна и должна сама отвечать за все, что с ней происходит.