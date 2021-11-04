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Блогер Миро призвала Алану Мамаеву не портить отношения дочери с отцом
Шоу-бизнес
Блогер Миро призвала Алану Мамаеву не портить отношения дочери с отцом
Prt Scr premier.one

Москва, 4 ноября. Экс-супруга футболиста Павла Мамаева Алана намеренно настраивает свою дочь против отца, а этого делать не стоит, заявила блогер и писательница Лена Миро в своем ЖЖ.

По мнению Миро, футболиста нельзя назвать хорошим мужем. Алане Мамаевой «со стиснутыми зубами» приходилось прощать его многочисленные измены. Но последней каплей для модели стал уход спортсмена к ее подруге Надежде Санько. И сейчас новая женщина футболиста просто пытается помочь Мамаеву наладить отношения с дочерью, подчеркнула блогер.

«Но разве достаточно только усилий Нади? Очевидно, что все бесполезно, если мать ребенка кроет бывшего мужа и его новую женщину ругательствами. Конечно, у Аланы все получится. Настроить ребенка против отца крайне несложно. Вот только это — эгоизм обиженной женщины, а не поведение любящей матери, которая хочет для ребенка все самое лучшее», — высказалась Миро.

Полузащитник клуба «Ростов» Павел Мамаев является одним из самых скандальных футболистов страны. В феврале 2019 года он сыграл матч в СИЗО «Бутырка», где находился во время следствия по делу о нанесении побоев московскому чиновнику. Был приговорен к одному году и пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В сентябре 2019 года Мамаев вышел по УДО.

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дочь мамаева санько
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